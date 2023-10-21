Клуб Зайнутдинова проиграл в принципиальном матче

Источник: ФК "Галатасарай"

В составе победителей дубль оформил аргентинский нападающий Мауро Икарди. Сначала он отличился на 26-й минуте встречи, а 82-й реализовал пенальти. У гостей единственный мяч на свой счет записал английский полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен, отличившийся на 69-й минуте.

Отметим, что на 30-й минуте «Бешикташ» остался в меньшинстве после удаления своего вратаря и капитана Мерта Гюнока. Что касается Зайнутдинова, то он появился в стартовом составе, но уже в перерыве был заменен на Артура Масуаку.