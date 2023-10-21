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21 октября, источник: Vesti.kz

Клуб Зайнутдинова проиграл в принципиальном матче

«Бешикташ», за который выступают казахстанский игрок Бахтиер Зайнутдинов, проиграл в выездном матче соседям из «Галатасарая». Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бешикташ
Галатасарай
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Источник: ФК "Галатасарай"

В составе победителей дубль оформил аргентинский нападающий Мауро Икарди. Сначала он отличился на 26-й минуте встречи, а 82-й реализовал пенальти. У гостей единственный мяч на свой счет записал английский полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен, отличившийся на 69-й минуте.

Отметим, что на 30-й минуте «Бешикташ» остался в меньшинстве после удаления своего вратаря и капитана Мерта Гюнока. Что касается Зайнутдинова, то он появился в стартовом составе, но уже в перерыве был заменен на Артура Масуаку.

Благодаря этой победе «Галатасарай» вышел на первое место в Live-таблице чемпионата Турции, набрав 25 очков по итогам девяти туров. Однако у «Фенербахче» (24) есть матч в запасе. «Бешикташ» с 16 баллами остался на четвертой строчке. Теперь следующий матч команда Зайнутдинова проведет уже в четверг, 26 октября, на выезде с «Буде-Глимт» в Лиге конференций.

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