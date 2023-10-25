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25 октября, источник: БЕЛТА

БАТЭ уступил футболистам «Минска» в чемпионате Беларуси

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ проиграл футболистам ФК «Минск» в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минск
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Источник: БЕЛТА

Сегодня в перенесенном домашнем поединке 18-го тура борисовчане пропустили первый мяч на 25-й минуте игры после точного удара Арсения Мигдаленка. Вскоре после перерыва Денис Лаптев сравнял результат, но на 4-й компенсированной минуте Тимофей Мартынов принес победу «Минску» — 2:1.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 57 очков (23 матча), «Неман» (Гродно) — 52 (23), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 39 (23), «Ислочь» (Минский район) — 37 (23), «Гомель» — 36 (23).

В 26-м туре встречаются:

27 октября «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Сморгонь»;

28 октября «Нафтан» (Новополоцк) — «Славия» (Мозырь), «Шахтер» (Солигорск) — «Торпедо-БелАЗ», «Неман» — «Ислочь»;

29 октября «Белшина» (Бобруйск) — «Гомель», «Минск» — «Динамо» (Брест), БАТЭ — «Слуцк».

БАТЭ
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Минск
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