БАТЭ уступил футболистам «Минска» в чемпионате Беларуси

Сегодня в перенесенном домашнем поединке 18-го тура борисовчане пропустили первый мяч на 25-й минуте игры после точного удара Арсения Мигдаленка. Вскоре после перерыва Денис Лаптев сравнял результат, но на 4-й компенсированной минуте Тимофей Мартынов принес победу «Минску» — 2:1.