«Реал» ради концерта Тейлор Свифт на «Бернабеу» просит перенести матч последнего тура Ла Лиги

Сейчас игра последнего тура чемпионата между «Реалом» и «Бетисом» запланирована на 24 мая. «Мадрид» просит перенести матч на день раньше. Неизвестно, удовлетворят ли просьбу «сливочных», учитывая, что к тому моменту для обеих команд игра может иметь турнирное значение.

Борьба за чемпионство может продлиться до последнего тура — сейчас «Реал» опережает «Жирону» на шесть очков. «Бетис», сейчас занимающий седьмое место, может участвовать в борьбе за место в еврокубках. Из-за этого будет необходимо, чтобы «Реал» проводил матч последнего тура в одно время с «Жироной», а «Бетис» — с соперниками по борьбе за место в еврокубках.