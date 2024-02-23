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13:44 (мск), источник: Sports.Ru

«Реал» ради концерта Тейлор Свифт на «Бернабеу» просит перенести матч последнего тура Ла Лиги

Как пишет The Athletic, мадридский клуб подал такую просьбу в Ла Лигу, чтобы иметь больше времени на подготовку «Сантьяго Бернабеу» к выступлению Свифт, которое пройдет 30 мая.

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Источник: AP 2023

Сейчас игра последнего тура чемпионата между «Реалом» и «Бетисом» запланирована на 24 мая. «Мадрид» просит перенести матч на день раньше. Неизвестно, удовлетворят ли просьбу «сливочных», учитывая, что к тому моменту для обеих команд игра может иметь турнирное значение.

Борьба за чемпионство может продлиться до последнего тура — сейчас «Реал» опережает «Жирону» на шесть очков. «Бетис», сейчас занимающий седьмое место, может участвовать в борьбе за место в еврокубках. Из-за этого будет необходимо, чтобы «Реал» проводил матч последнего тура в одно время с «Жироной», а «Бетис» — с соперниками по борьбе за место в еврокубках.

Кроме того, «Мадрид» пытается найти дату для второго концерта Свифт из-за высокого интереса к мероприятию.

В рамках тура Тейлор выступит на нескольких крупных европейских стадионах, включая «Энфилд» и «Уэмбли».

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