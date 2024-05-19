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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Никогда такого не видел». Игрок сборной Беларуси сравнил казахстанский клуб с «Манчестер Сити»

Капитан «Кызыл-Жара» Евгений Березкин подвел итоги матча девятого тура чемпионата Казахстана против «Жетысу» (0:0), передают Vesti.kz.

Кызыл-Жар
Беларусь
Манчестер СитиЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: Кадр из трансляции

Белорусский полузащитник мог добыть победу для своей команды, но в конце матча не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

"У нас неудачная серия, четыре игры не могли забить, сегодня пятая. Мне нужно было забить пенальти, решить вопрос, в итоге подвел пацанов, команду. Такое случается в футболе. У команды в раздевалке попрошу прощения, будем работать, что еще делать. Играем неплохо, доминируем, играем первым номером. Но не можем забить, я не знаю, что это?

Я за всю свою карьеру никогда не видел такого нефарта. Я не знаю, с чем это связано. У нас не то исполнительское мастерство. Мы привыкли смотреть по телевизору «Манчестер Сити», который как на компьютере, ты сидишь за голову держишься и не понимаешь как они это делают. Но мы не на том уровне, надо с этим смириться и просто работать, пытаться улучшаться", — заявил Березкин в эфире Sport Plus Qazaqstan.

«Кызыл-Жар» прервал серию из трех поражений кряду, на данный момент у команды Алиева девять очков после девяти игр.

Жетысу
0:0
Первый тайм: 0:0
Кызыл-Жар
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