«Никогда такого не видел». Игрок сборной Беларуси сравнил казахстанский клуб с «Манчестер Сити»

"У нас неудачная серия, четыре игры не могли забить, сегодня пятая. Мне нужно было забить пенальти, решить вопрос, в итоге подвел пацанов, команду. Такое случается в футболе. У команды в раздевалке попрошу прощения, будем работать, что еще делать. Играем неплохо, доминируем, играем первым номером. Но не можем забить, я не знаю, что это?

Я за всю свою карьеру никогда не видел такого нефарта. Я не знаю, с чем это связано. У нас не то исполнительское мастерство. Мы привыкли смотреть по телевизору «Манчестер Сити», который как на компьютере, ты сидишь за голову держишься и не понимаешь как они это делают. Но мы не на том уровне, надо с этим смириться и просто работать, пытаться улучшаться", — заявил Березкин в эфире Sport Plus Qazaqstan.