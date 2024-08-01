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18:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Карло Анчелотти назвал футболиста, достойного выиграть «Золотой мяч»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, кто заслужил выиграть «Золотой мяч» по итогам минувшего сезона.

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Карло Анчелотти назвал футболиста, достойного выиграть «Золотой мяч» | Источник: Getty Images

"Я думаю, что это будет Винисиус. Он очень талантлив и провёл хороший сезон. Вини по-прежнему остаётся игроком, открытым для самосовершенствования. Карвахаль также был хорош, кроме того, он победил на чемпионате Европы. Беллингем также входит в число игроков, отлично проведших минувший сезон. Он стал лучшим игроком Ла Лиги.

Родри тоже фантастический полузащитник, один из лучших, и он очень стабилен", — сказал Анчелотти на подкасте The Obi One.

В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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