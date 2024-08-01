Карло Анчелотти назвал футболиста, достойного выиграть «Золотой мяч» | Источник: Getty Images

"Я думаю, что это будет Винисиус. Он очень талантлив и провёл хороший сезон. Вини по-прежнему остаётся игроком, открытым для самосовершенствования. Карвахаль также был хорош, кроме того, он победил на чемпионате Европы. Беллингем также входит в число игроков, отлично проведших минувший сезон. Он стал лучшим игроком Ла Лиги.

Родри тоже фантастический полузащитник, один из лучших, и он очень стабилен", — сказал Анчелотти на подкасте The Obi One.