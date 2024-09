Все деньги Килиана Мбаппе

Благодаря родителям нападающий хорошо усвоил, что в жизни нужно не только брать, но и отдавать. После победы на ЧМ-2018 Килиан пожертвовал свой бонус за победу в России в размере € 350 тыс. благотворительной организации Premiers de Cordee (First In Line), которая помогает детям с ограниченными возможностями посредством спорта. В 2020 году был создан фонд Inspired By KM, который находится в управлении его мамы и получает 30% от всех доходов Мбаппе. «Изначально я хотела, чтобы распределение было 50/50, но мы сошлись на 30%. Я сказала Килиану, что за меньший процент не буду работать. Лучше тогда уйти на пенсию и загорать на Мальдивах», — рассказала Ламари Le Parisien.