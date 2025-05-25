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Салах повторил абсолютный рекорд по числу результативных действий за сезон в АПЛ

Египетский нападающий «Ливерпуля» записал на свой счет 47 результативных действий в сензоне-2024/25.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах повторил абсолютный рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по количеству результативных действий за сезон.

Салах забил гол в домашнем матче заключительного, 38-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (1:1). Теперь на его счету 47 результативных действий (29 забитых мячей + 18 голевых передач). Египтянин повторил рекорд английских форвардов Энди Коула (34 + 13) и Алана Ширера (34 + 13), однако они показали такой результат в сезонах-1993/94 и 1994/95 соответственно, когда в чемпионате проводилось 42 тура.

Для 38 туров до этого сезона рекорд удерживали французский форвард Тьерри Анри (2002/03) и норвежский нападающий Эрлинг Холанд (2022/23). Анри в составе «Арсенала» завершил кампанию с 24 голами и 20 передачами, Холанд, выступающий за «Манчестер Сити», в дебютном для себя сезоне записал на свой счет 36 забитых мячей и 8 голевых передач.

«Ливерпуль» в сезоне-2024/25 стал чемпионом Англии.