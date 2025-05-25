Салах повторил абсолютный рекорд по числу результативных действий за сезон в АПЛ

Салах забил гол в домашнем матче заключительного, 38-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (1:1). Теперь на его счету 47 результативных действий (29 забитых мячей + 18 голевых передач). Египтянин повторил рекорд английских форвардов Энди Коула (34 + 13) и Алана Ширера (34 + 13), однако они показали такой результат в сезонах-1993/94 и 1994/95 соответственно, когда в чемпионате проводилось 42 тура.