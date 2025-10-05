В «Кайрате» сделали заявление о возвращении основного вратаря

«Заруцкий приступил к тренировкам. Пока не могу сказать, как пойдет динамика на поле, все зависит от того, как нога будет реагировать на нагрузку. Сейчас он уже работает с мячом, до этого занимался в тренажерном зале. Впереди пауза, но он продолжит тренироваться. Надеемся, что все будет хорошо, и он скоро появится на поле», — сказал Уразбахтин.