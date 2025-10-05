В «Кайрате» сделали заявление о возвращении основного вратаря

«Заруцкий приступил к тренировкам. Пока не могу сказать, как пойдет динамика на поле, все зависит от того, как нога будет реагировать на нагрузку. Сейчас он уже работает с мячом, до этого занимался в тренажерном зале. Впереди пауза, но он продолжит тренироваться. Надеемся, что все будет хорошо, и он скоро появится на поле», — сказал Уразбахтин.
Напомним, что основной голкипер «жёлто-чёрных» получил травму во время первого матча решающего квалификационного раунда Лиги чемпионов против шотландского «Селтика».
Его заменил 21-летний игрок Темирлан Анарбеков, отразивший три удара в серии пенальти с «Селтиком» и подарив команде путёвку в общий этап главного еврокубка. Однако и он вскоре получил повреждение — во время матча с «Актобе» в КПЛ.
На данный момент место в воротах занял 18-летний футболист Шерхан Калмурза, до недавнего времени выступавший в «молодёжке» алматинцев.