Назван самый непредсказуемый для ставок футбольный чемпионат

Букмекеры назвали таким чемпионат Италии. В этом сезоне Серии А борьба за чемпионский титул обещает быть одной из самых напряженных за последние годы. С 2019 года титул поочередно выигрывали «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Наполи», причем ни одна из этих команд не смогла удержать первенство на следующий сезон. Дважды за этот период чемпион определялся только в заключительном туре, и нынешний чемпионат может повторить такой сценарий: после одиннадцати туров разрыв между первой и четвертой командой составляет всего два очка.​