Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2

Назван самый непредсказуемый для ставок футбольный чемпионат

Букмекеры назвали самый непредсказуемый для ставок футбольный чемпионат. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Источник: РИА "Новости"

Букмекеры назвали таким чемпионат Италии. В этом сезоне Серии А борьба за чемпионский титул обещает быть одной из самых напряженных за последние годы. С 2019 года титул поочередно выигрывали «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Наполи», причем ни одна из этих команд не смогла удержать первенство на следующий сезон. Дважды за этот период чемпион определялся только в заключительном туре, и нынешний чемпионат может повторить такой сценарий: после одиннадцати туров разрыв между первой и четвертой командой составляет всего два очка.​

Ставки букмекеров на то, сколько команд будет бороться за титул в последнем туре, таковы: наиболее вероятным вариантом считают двух претендентов (коэффициент 2,20). За вариант, что чемпион определится досрочно, дают 2,30. Три команды оцениваются коэффициентом 4,50, четыре и более — 12,00.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил смягчение налогообложения для букмекерских контор, предусмотренное на 2026 год. Отмечается, что поправки были внесены к закону «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».