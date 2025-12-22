По-предательски уехал из России, а теперь вляпался в шумный скандал: где теперь бывший легионер ЦСКА Бекао

Родриго Бекао — давний знакомый для российского болельщика. Центральный защитник со скандалом уходил из ЦСКА, неплохо строил европейскую карьеру, но теперь оказался отстранен от тренировок с «Фенербахче» по требованию нового коуча турок Доменико Тедеско.
Формальная причина отстранения — неправильный вопрос
В текущем сезоне бразильский защитник практически не играл — сначала затянул с восстановлением после травмы, а потом вовсе начал вести себя несколько странно. Турецкие СМИ отмечают, что дело не столько в физической форме защитника (Родриго отыграл всего 6 минут в текущем сезоне), сколько в разногласиях с Тедеско.
Медиа отмечают, что Бекао прямо спросил бельгийского тренера: «Почему ты не ставишь меня в состав?» Этот жест сильно не понравился Доменико, после чего отношения с игроком заметно ухудшились. В клубе, как утверждают медиа, не рассчитываю на Бекао во второй части сезона. Контракт с игроком рассчитан до лета 2028 года, при этом в Стамбуле уже рассматривают варианты досрочного расставания.
Один из интересантов — «Бенфика» Моуриньо. Португалец знаком с защитником по работе в Турции и хотел бы его видеть в своей команде. Кроме того, утверждается, что клуб Серии А «Парма» уже связался с «Фенербахче», чтобы узнать возможные условия сделки.
Бекао покидал ЦСКА со скандалом: вел переговоры за спиной клуба
Российским фанатам Бекао хорошо знаком по выступлениям за ЦСКА. В московский клуб он перешел в 2018 году из «Баии» на правах аренды с правом выкупа. Родриго быстро стал игроком основы и закрыл проблемную позицию в центре обороны. За сезон он провел 36 матчей во всех турнирах и выиграл Суперкубок России. Однако уходил футболист максимально некрасиво — об этой сделке мы уже рассказывали.
ЦСКА намеревался оставить бразильца у себя на полноценном контракте. Вопрос с выкупом Евгений Гинер и Роман Бабаев называли практически решенным делом. Шло время, по весне Бекао основательно сдал, а финальной договоренности о подписании Родриго так и не следовало. Клуб повторял: переговоры в процессе, к лету все решится. Решилось самым неожиданным образом: Бекао не остался в ЦСКА, а подписал контракт с «Удинезе».
Позже выяснилось, что в 2019-м Родриго и его агенты просто обманывали ЦСКА. Предварительное соглашение с «Удинезе» он подписал еще зимой, а дальше сторона Бекао просто оттягивала время и держала ЦСКА в неведении — пока аренда не подошла к концу.
— Мы договорились с «Баией» о выкупе, это было несложно. А зимой планировали подписать с Бекао полноценный долгосрочный контракт. Говорили об этом и самому Родриго. Он быстро у нас заиграл и ярко себя проявил — особенно в ЛЧ, — так что на него появился спрос, и мы хотели себя обезопасить.
— Почему так и не подписали?
— Сначала должны были встретиться на сборах, обсудить условия контракта. Но Бекао настаивал, что переговоры будет вести только с агентом. Мы ждали агента на сборах — не явился. Приглашали в Москву — тоже не приехал. Были готовы встретиться и в Европе. На звонки агент не отвечал. Постепенно поняли: у них уже есть вариант, просто сливаются — а поделать мы ничего не могли. Про «Удинезе» мы узнали лишь весной, под конец сезона, — рассказывал Антон Чистяков, тогдашний скаут ЦСКА.
После «побега» из России Бекао несколько сезонов провел в Италии, где закрепился в стартовом составе «Удинезе». Он регулярно выходил в матчах чемпионата, зарекомендовал себя как жесткий центральный защитник и собрал более сотни игр в Серии A. Тогда же футболист и вышел на свой пик.
Денис Лебеденко