Криштиану снова без трофея! Упустил три момента, а «Аль-Наср» проиграл финал азиатской Лиги чемпионов-2

За три с половиной года в Саудовской Аравии Криштиану Роналду покорился единственный трофей — Кубок арабских чемпионов. Не самый статусный турнир, который еще и проводится нерегулярно. До победы «Аль-Насра» в розыгрыше-2023, когда саудовская команда прервала гегемонию африканских клубов из Марокко, Алжира и Туниса, данные соревнования не проходили три года, и сейчас они тоже на паузе. Турнир даже не считают официальным, поэтому в какой-то момент авторитетные порталы Transfermarkt и SofaScore лишили португальскую звезду шести голов, что породило нешуточный скандал и острую реакцию со стороны разгневанных фанатов.
Впрочем, и без того было ясно, что Криштиану отправлялся в Саудовскую Аравию за успехами совсем другого уровня. А их отсутствие вызывало у прирожденного победителя эмоциональную реакцию. После неудачной серии пенальти в финале Кубка короля-2024 Роналду разрыдался. Во время провала в главной игре Суперкубка-2024 против «Аль-Хиляля» (1:4) забивший единственный гол капитан после очередного пропущенного мяча показывал партнерам жестами, что они спят на поле. А спустя год в том же турнире по итогам неудачно исполненных «Аль-Насром» послематчевых 11-метровых он выглядел опустошенным.
Судьба же продолжила испытывать пятикратного обладателя «Золотого мяча». Во вторник команда Роналду была в шаге от досрочного оформления чемпионства, однако осталась без победы над «Аль-Хилялем» из-за ошибки голкипера Бенто (1:1). Впрочем, все по-прежнему в руках желто-синих — нужно просто брать свое 21 мая в игре с находящимся на 15-м месте и рискующим вылететь «Дамаком». А в субботу «Аль-Наср» вышел биться за кубок азиатской Лиги чемпионов-2 — аналога Лиги Европы. Соперником по домашнему финалу стала «Гамба Осака» — третья на данный момент команда своей конференции японского чемпионата. Крепкий середняк, способный создать серьезные проблемы.
У желто-синих таковые возникли в начале игры. Во-первых, как-то дергано выглядела оборона «Аль-Насра», где разжигал пожар обычно надежный Симакан. Во-вторых, в центре поля не хватало травмировавшегося Брозовича, и мяч долгое время не доходил до звездной атаки саудовской команды. Наконец, когда команде Жорже Жезуша удалось наладить созидательную игру, возникли сложности с реализацией. Вратарь выручил после удара Иньиго Мартинеса. Жоау Феликс перемудрил, вместо удара отдав перехваченную соперником передачу в направлении Роналду. А потом Криштиану, которого дважды находили передачами в центре штрафной, с интервалом в несколько минут сначала толком не попал по мячу, а затем пробил по центру и попал в защитника.
И тут же японцы забили, а гол организовали два попавших в стартовый состав легионера. Тунисец Джебали отдал тонкий пас к линии штрафной, где в полном одиночестве остался Дениз Хюммет. Турок спокойно развернулся и уложил мяч под штангу. В свою очередь хозяева продолжили транжирить моменты, которые создавал Феликс. Пас Жоау пяткой внутри штрафной закончился промахом Гариба, а подача со стандарта — третьим упущенным моментом Криштиану. Он перепрыгнул всех в площади ворот, однако не попал в створ. Когда же начался второй тайм, все испортил Мане. Сенегалец мог убегать к воротам, однако стал перекладывать мяч под рабочую ногу и в результате даже не довел дело до удара. Будучи абсолютным фаворитом, «Аль-Наср» словно не мог справиться с давлением и комплексами неудачника.
Жезуш пошел на крайние меры: не убрал с поля никого из статусных легионеров, но при этом выпустил еще двух игроков атаки — Анжело и Комана. Только реальный футбол не имеет ничего общего с симулятором, где можно сделать результат за счет звезд. У хозяев не получалось создать реальную остроту вплоть до 77-й минуты, когда пятнадцатый по счету удар (у «Гамбы» было только 3) Феликса остановила штанга. Потом поддержавший атаку Симакан в падении головой с нескольких метров направил мяч точно в 18-летнего вратаря Араки. А прекрасный пас Аль-Хамдана пяткой закончился тем, что защитник в подкате заблокировал атаку Феликса.
«Гамба Осака», которая не завоевывала титулов одиннадцать лет, выстояла и ликует. А Криштиану снова без трофея. После финального свистка на его лице было написано недоумение. Ждем 21 мая и заключительный тур национального чемпионата. Представляете, каким будет давление после очередной неудачи?!
Андрей Кузичев