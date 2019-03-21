Сборная Германии сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче

Источник: Р-Спорт

Встреча, состоявшаяся в Вольфсбурге, завершилась со счетом 1:1. Гости вышли вперед на 12-й минуте после точного удара Луки Йовича, Леон Горецка восстановил равновесие на 69-й минуте. В добавленное ко второму тайму время красную карточку получил нападающий сербской команды Милан Павков.

Немцы 24 марта сыграют на выезде с командой Нидерландов в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сборная Сербии днем позже также в гостях встретится с командой Португалии.