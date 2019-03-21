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01:02 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Германии сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сборная Германии по футболу разошлась миром с командой Сербии в контрольном матче.

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Источник: Р-Спорт

Встреча, состоявшаяся в Вольфсбурге, завершилась со счетом 1:1. Гости вышли вперед на 12-й минуте после точного удара Луки Йовича, Леон Горецка восстановил равновесие на 69-й минуте. В добавленное ко второму тайму время красную карточку получил нападающий сербской команды Милан Павков.

Немцы 24 марта сыграют на выезде с командой Нидерландов в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сборная Сербии днем позже также в гостях встретится с командой Португалии.

В другом товарищеском матче сборная Уэльса на своем поле победила команду Тринидада и Тобаго — 1:0.

Германия
1:1
Первый тайм: 0:1
Сербия
Футбол, Товарищеские матчи, 20.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Volkswagen Arena
Главные тренеры
Йоахим ЛевМладен Крстаич
Голы
Леон Горецка69′
Лука Йович12′
Составы команд
3Марсель Хальстенберг
1Марко Дмитрович
5Джонатан Та
2Антонио Рукавина
15Никлас Зюле
4Никола Миленкович
21Илкай Гюндоган
5Урош Спаич
9Тимо Вернер
22Адем Ляич
6Джошуа Киммих
3Мирослав Богосавац
80′
1Мануэль Нойер
45′
13Стефан Митрович
22Марк-Андре тер Штеген
20Сергей Милинкович-Савич
62′
13Лукас Клостерманн
90′
16Саша Лукич
2Тило Керер
14Мият Гачинович
63′
23Кай Хаверц
45′
18Неманья Радоньич
11Марко Ройс
6Неманья Максимович
88′
10Юлиан Брандт
56′
19Бранко Йовичич
18Леон Горецка
17Дарко Лазович
79′
19Лерой Сане
90′
7Андрия Живкович
14Нико Шульц
9Лука Йович
71′
8Милан Павков
90+3′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
21Удары (всего)8
9Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
7Угловые4
6Фолы11
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБобби Мэдден(Шотландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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