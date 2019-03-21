Сборная Германии сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сборная Германии по футболу разошлась миром с командой Сербии в контрольном матче.
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сборная Германии по футболу разошлась миром с командой Сербии в контрольном матче.
Встреча, состоявшаяся в Вольфсбурге, завершилась со счетом 1:1. Гости вышли вперед на 12-й минуте после точного удара Луки Йовича, Леон Горецка восстановил равновесие на 69-й минуте. В добавленное ко второму тайму время красную карточку получил нападающий сербской команды Милан Павков.
Немцы 24 марта сыграют на выезде с командой Нидерландов в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сборная Сербии днем позже также в гостях встретится с командой Португалии.
В другом товарищеском матче сборная Уэльса на своем поле победила команду Тринидада и Тобаго — 1:0.
|Йоахим Лев
|Младен Крстаич
|Леон Горецка
|69′
|Лука Йович
|12′
|3
|Марсель Хальстенберг
|1
|Марко Дмитрович
|5
|Джонатан Та
|2
|Антонио Рукавина
|15
|Никлас Зюле
|4
|Никола Миленкович
|21
|Илкай Гюндоган
|5
|Урош Спаич
|9
|Тимо Вернер
|22
|Адем Ляич
|6
|Джошуа Киммих
|3
|Мирослав Богосавац
80′
|1
|Мануэль Нойер
45′
|13
|Стефан Митрович
|22
|Марк-Андре тер Штеген
|20
|Сергей Милинкович-Савич
62′
|13
|Лукас Клостерманн
90′
|16
|Саша Лукич
|2
|Тило Керер
|14
|Мият Гачинович
63′
|23
|Кай Хаверц
45′
|18
|Неманья Радоньич
|11
|Марко Ройс
|6
|Неманья Максимович
88′
|10
|Юлиан Брандт
56′
|19
|Бранко Йовичич
|18
|Леон Горецка
|17
|Дарко Лазович
79′
|19
|Лерой Сане
90′
|7
|Андрия Живкович
|14
|Нико Шульц
|9
|Лука Йович
71′
|8
|Милан Павков
90+3′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|8
|9
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бобби Мэдден(Шотландия)