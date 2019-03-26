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09:28 (мск), источник: Р-Спорт

Cборная Каталонии победила команду Венесуэлы в товарищеском матче

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Сборная Каталонии по футболу обыграла команду Венесуэлы в товарищеском матче.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в понедельник в Жироне, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Каталонии. У победителей отличились Боян Кркич (52-я минута) и Хави Пуадо (88). В составе проигравших гол забил Роберто Росалес (58).

За сборную Каталонии в этом матче играли Жерар Пике, Марк Бартра, Алеш Видаль и другие известные футболисты.

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