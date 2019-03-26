Cборная Каталонии победила команду Венесуэлы в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в понедельник в Жироне, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Каталонии. У победителей отличились Боян Кркич (52-я минута) и Хави Пуадо (88). В составе проигравших гол забил Роберто Росалес (58).