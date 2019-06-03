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11:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фарфан, Барриос, Бумаль. За кем из легионеров РПЛ следить на Кубках Америки и Африки

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Кубок африканских наций состоится в Египте, срок проведения — с 21 июня по 19 июля.

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Источник: Спорт-Экспресс

Представительство российской премьер-лиги на главных турнирах южноамериканского и африканского континентов в этом году будет более чем скромным. В Бразилию с аргентинской сборной приедет экс-зенитовец Леандро Паредес, в Египте с командой Нигерии точно окажется армеец в отставке Ахмед Муса и, возможно, малиец Мусса Думбия, прошлым летом сменивший «Ростов» на «Реймс», но из действующих футболистов РПЛ там стоит ждать только перуанца Джефферсона Фарфана («Локомотив»), колумбийца Вильмара Барриоса («Зенит»), эквадорца Кристиана Рамиреса («Краснодар») и камерунца Петрюса Бумаля («Урал»). Последний, правда, пока находится лишь в расширенном списке — скоро главный тренер «Неукротимых львов» Кларенс Зеедорф должен определиться с итоговой заявкой.

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Джефферсон Фарфан

Возраст: 34 года
Амплуа: нападающий
Сборная: Перу
Клуб: «Локомотив»
Матчи в сезоне-2018/19: 34
Голы: 10
Результативные передачи: 3.

Первый матч за главную сборную Перу форвард красно-зеленых провел в далеком 2003 году, всего через полтора месяца после дебюта за молодежку «Инков» (U-20). С тех пор Фарфан еще 80 раз выходил на поле в футболке национальной команды, забил 22 мяча, отдал 6 результативных передач, а в трех из шести своих последних игр выводил перуанцев с капитанской повязкой на руке.

Золотые времена «инков» давно позади — две их победы на Кубках Америки датированы 1939 и 1975 годом, — но борьбу Перу всегда ведет до самого конца. Как результат: два подряд третьих места в 2011 и 2015-м, однако медаль у Фарфана только одна — первый бронзовый турнир он пропустил из-за мышечной травмы.

На этот раз перуанцев ждет квартет из Венесуэлы, Боливии и Бразилии — и новая попытка забраться в призы.

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Вильмар Барриос

Возраст: 25 лет
Амплуа: полузащитник
Сборная: Колумбия
Клуб: «Зенит»
Матчи в сезоне-2018/19: 22
Голы: 1
Результативные передачи: 1.

Новичок сине-бело-голубых дебютировал в составе «Кофейщиков» сразу после бронзового для них КА-2016, так что бразильский турнир станет для Барриоса первым Кубком Америки в карьере. Впрочем, опыта игры в сборной ему не занимать — полузащитник провел три матча на ЧМ-2018, включая драматичную рубку в 1/8 финала с англичанами, в которой колумбийцы сначала сравняли счет на третьей минуте добавленного времени, затем вели в серии пенальти 4:3, имея удар в запасе, а в итоге уступили 4:5.

С 19 матчами за сборную 25-летнего Барриоса можно смело назвать основным игроком национальной команды — его цепкость в опорной зоне очень пригодится Колумбии в играх с Аргентиной, Парагваем и Катаром.

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Кристиан Рамирес

Возраст: 24 года
Амплуа: защитник
Сборная: Эквадор
Клуб: «Краснодар»
Матчи в сезоне-2018/19: 39
Результативные передачи: 2.

Крайний защитник «быков» в сборной с 2013 года — в итоговую заявку на ЧМ-2014 и КА-2015 Рамирес не попал, зато отыграл 20 минут в четвертьфинале КА-2016, который эквадорцы проиграли США (1:2). Через несколько месяцев после этого он забил первый (и пока что единственный) гол за «Триколор» — в ворота чилийцев в отборе на ЧМ-2018 (3:0), прошлой осенью стабильно выходил в основе на каждый товарищеский матч, однако весенние игры и вчерашнюю встречу с Венесуэлой провел на скамейке запасных.

В Бразилии Эквадор, который в 7 из 9 последних розыгрышей КА не выходил из группы, сыграет в квартете с Уругваем, Японией и Чили.

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Петрюс Бумаль

Возраст: 26 лет
Амплуа: полузащитник
Сборная: Камерун
Клуб: «Урал»
Матчи в сезоне-2018/19: 27.

Футболист «Урала» пока не гарантировал себе место в итоговой заявке камерунцев на египетский турнир — все-таки конкуренция в составе действующих обладателей Кубка Африки (в 2017 году «Неукротимые львы» одержали в финале волевую победу над Египтом, забив решающий мяч на 89-й минуте) очень высока. В активе Бумаля пока всего один матч за сборную — в минувшем октябре он провел на поле 70 минут во встрече с Малави (0:0) в отборе на КА-2019.

Защиту титула команда Зеедорфа начнет в группе с Ганой, Бенином и Гвинеей-Бисау.

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