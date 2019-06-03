Фарфан, Барриос, Бумаль. За кем из легионеров РПЛ следить на Кубках Америки и Африки
Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Кубок африканских наций состоится в Египте, срок проведения — с 21 июня по 19 июля.
Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Кубок африканских наций состоится в Египте, срок проведения — с 21 июня по 19 июля.
Представительство российской
Возраст: 34 года
Амплуа: нападающий
Сборная: Перу
Клуб: «Локомотив»
Матчи в сезоне-2018/19: 34
Голы: 10
Результативные передачи: 3.
Первый матч за главную сборную Перу форвард
Золотые времена «инков» давно позади — две их победы на Кубках Америки датированы 1939 и 1975 годом, — но борьбу Перу всегда ведет до самого конца. Как результат: два подряд третьих места в 2011 и 2015-м, однако медаль у Фарфана только одна — первый бронзовый турнир он пропустил
На этот раз перуанцев ждет квартет из Венесуэлы, Боливии и Бразилии — и новая попытка забраться в призы.
Возраст: 25 лет
Амплуа: полузащитник
Сборная: Колумбия
Клуб: «Зенит»
Матчи в сезоне-2018/19: 22
Голы: 1
Результативные передачи: 1.
Новичок
С 19 матчами за сборную 25-летнего Барриоса можно смело назвать основным игроком национальной команды — его цепкость в опорной зоне очень пригодится Колумбии в играх с Аргентиной, Парагваем и Катаром.
Возраст: 24 года
Амплуа: защитник
Сборная: Эквадор
Клуб: «Краснодар»
Матчи в сезоне-2018/19: 39
Результативные передачи: 2.
Крайний защитник «быков» в сборной с 2013 года — в итоговую заявку на ЧМ-2014 и КА-2015 Рамирес не попал, зато отыграл 20 минут в четвертьфинале КА-2016, который эквадорцы проиграли США (1:2). Через несколько месяцев после этого он забил первый (и пока что единственный) гол за «Триколор» — в ворота чилийцев в отборе на ЧМ-2018 (3:0), прошлой осенью стабильно выходил в основе на каждый товарищеский матч, однако весенние игры и вчерашнюю встречу с Венесуэлой провел на скамейке запасных.
В Бразилии Эквадор, который в 7 из 9 последних розыгрышей КА не выходил из группы, сыграет в квартете с Уругваем, Японией и Чили.
Возраст: 26 лет
Амплуа: полузащитник
Сборная: Камерун
Клуб: «Урал»
Матчи в сезоне-2018/19: 27.
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