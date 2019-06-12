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01:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Хорватии по футболу проиграла команде Туниса в товарищеском матче

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Хорватии уступили команде Туниса в товарищеском матче.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в хорватском городе Вараждин, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Туниса.

Голы у победителей забили Анис Бадри (16-я минута) и Наим Слити (70, с пенальти). В составе проигравших отличился Бруно Петкович (47).

Хорватия
1:2
Первый тайм: 0:1
Тунис
Футбол, Товарищеские матчи, 11.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Andelko Herjavec (NK Varteks)
Главные тренеры
Златко ДаличАлен Жиресс
Голы
Бруно Петкович47′
Анис Бадри16′
Наим Слити70′
Составы команд
23Симон Слуга
22Муэз Ассен
2Дарио Мелняк
4Яссин Мериа
14Филип Бенкович
5Уссама Хаддади
21Домагой Вида
69′
6Рами Бедуи
20Бруно Петкович
11Дилан Бронн
6Деян Ловрен
45′
2Важди Кешрида
88′
22Карло Бартолец
9Анис Бадри
63′
7Йосип Брекало
58′
14Мохамед Дрэгер
17Ален Халилович
17Эйе Скири
89′
8Матео Ковачич
55′
12Али Маалул
11Марсело Брозович
7Юссеф Мсакни
62′
15Марио Пашалич
70′
23Наим Слити
10Лука Модрич
10Вахби Хазри
83′
19Милан Бадель
55′
11Таха Хенисси
4Иван Перишич
20Гайлен Шаалали
77′
9Андрей Крамарич
63′
13Ферджани Сасси
18Мийо Цакташ
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)9
1Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
10Угловые5
8Фолы4
1Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяДаниель Стефански(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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