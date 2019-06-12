Сборная Хорватии по футболу проиграла команде Туниса в товарищеском матче
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Хорватии уступили команде Туниса в товарищеском матче.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Хорватии уступили команде Туниса в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая во вторник в хорватском городе Вараждин, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Туниса.
Голы у победителей забили Анис Бадри (16-я минута) и Наим Слити (70, с пенальти). В составе проигравших отличился Бруно Петкович (47).
|Златко Далич
|Ален Жиресс
|Бруно Петкович
|47′
|Анис Бадри
|16′
|Наим Слити
|70′
|23
|Симон Слуга
|22
|Муэз Ассен
|2
|Дарио Мелняк
|4
|Яссин Мериа
|14
|Филип Бенкович
|5
|Уссама Хаддади
|21
|Домагой Вида
69′
|6
|Рами Бедуи
|20
|Бруно Петкович
|11
|Дилан Бронн
|6
|Деян Ловрен
45′
|2
|Важди Кешрида
88′
|22
|Карло Бартолец
|9
|Анис Бадри
63′
|7
|Йосип Брекало
58′
|14
|Мохамед Дрэгер
|17
|Ален Халилович
|17
|Эйе Скири
89′
|8
|Матео Ковачич
55′
|12
|Али Маалул
|11
|Марсело Брозович
|7
|Юссеф Мсакни
62′
|15
|Марио Пашалич
70′
|23
|Наим Слити
|10
|Лука Модрич
|10
|Вахби Хазри
83′
|19
|Милан Бадель
55′
|11
|Таха Хенисси
|4
|Иван Перишич
|20
|Гайлен Шаалали
77′
|9
|Андрей Крамарич
63′
|13
|Ферджани Сасси
|18
|Мийо Цакташ
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|4
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Даниель Стефански(Польша)