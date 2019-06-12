Колосков: Черчесов определит Луневу меру спортивного наказания

«Он был не в расположении сборной, а в аэропорту, поэтому РФС и не должен комментировать такие вещи. Если бы он напился на сборах, это было бы другое дело, серьезнее, — сказал Колосков по телефону. — Как к этому относиться? Как к любому пьяному. Если он нарушил какие-то нормы поведения в общественном месте, значит, применят к нему соответствующие меры воздействия — 5 суток, 10 суток или 15. Здесь без разницы, Лунев он, Иванов, Петров или Сидоров».