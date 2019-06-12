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19:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Колосков: Черчесов определит Луневу меру спортивного наказания

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что меру наказания за проступок вратаря сборной России Андрея Лунева в аэропорту должен определить главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее ряд СМИ сообщил о задержании Лунева в московском аэропорту Внуково, медицинское освидетельствование подтвердило наличие в крови голкипера алкоголя.

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«Он был не в расположении сборной, а в аэропорту, поэтому РФС и не должен комментировать такие вещи. Если бы он напился на сборах, это было бы другое дело, серьезнее, — сказал Колосков по телефону. — Как к этому относиться? Как к любому пьяному. Если он нарушил какие-то нормы поведения в общественном месте, значит, применят к нему соответствующие меры воздействия — 5 суток, 10 суток или 15. Здесь без разницы, Лунев он, Иванов, Петров или Сидоров».

«Я думаю, РФС никак не будет реагировать на это, отреагирует Черчесов, который и определит меру спортивного наказания. Это моя точка зрения, — отметил собеседник агентства. — Ничего здесь страшного нет. Имиджу сборной и РФС этот случай не повредит. На моем веку столько всего было, и похлеще. Какой еще имидж, давайте про это забудем».

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