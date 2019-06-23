Футболист сборной Бразилии забил гол вслепую

На 19-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу бразильцев вратарь перуанцев Педро Гальесе попытался выбить мяч от ворот, но вместо этого попал в Фирмино. От нападающего мяч отлетел в штангу, после чего Фирмино принял его, обыграл вратаря и забил гол. Перед ударом бразилец отвернулся от мяча и отличился голом вслепую.