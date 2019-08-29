Фаббро приговорен к 14 годам тюрьмы за изнасилование
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший футболист сборной Парагвая Хонатан Фаббро приговорен к 14 годам лишения свободы за изнасилование своей племянницы и крестной дочери, сообщает La Capital.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший футболист сборной Парагвая Хонатан Фаббро приговорен к 14 годам лишения свободы за изнасилование своей племянницы и крестной дочери, сообщает La Capital.
По мнению суда, преступление совершалось пять раз, когда жертве было от пяти до одиннадцати лет. На данный момент потерпевшей исполнилось 13 лет.
Прокуратура требовала 12 лет тюрьмы для 37-летнего бывшего игрока, но заслушав показания 23 свидетелей и принимая во внимание родство Фаббро и его жертвы, суд вынес решение о заключении под стражу на 14 лет. Как отмечается, судебное дело заняло 1731 страницу.
О случаях изнасилования, которые происходили в период с 2012 по 2016 год, стало известно, когда брат жертвы обнаружил, что его сестра переписывается с Фаббро, после чего она рассказала о всех инцидентах.
Большую часть карьеры Фаббро, родившийся в Аргентине, провел в парагвайских клубах «Гуарани» и «Серро Портеньо», мексиканском «Дорадос де Синалоа» и колумбийском «Онсе Кальдас», он также известен по выступлением в аргентинских «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». После получения гражданства Парагвая Фаббро сыграл за национальную сборную 13 матчей и забил четыре мяча.