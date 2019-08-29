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21:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фаббро приговорен к 14 годам тюрьмы за изнасилование

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший футболист сборной Парагвая Хонатан Фаббро приговорен к 14 годам лишения свободы за изнасилование своей племянницы и крестной дочери, сообщает La Capital.

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Источник: AP 2019

По мнению суда, преступление совершалось пять раз, когда жертве было от пяти до одиннадцати лет. На данный момент потерпевшей исполнилось 13 лет.

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Прокуратура требовала 12 лет тюрьмы для 37-летнего бывшего игрока, но заслушав показания 23 свидетелей и принимая во внимание родство Фаббро и его жертвы, суд вынес решение о заключении под стражу на 14 лет. Как отмечается, судебное дело заняло 1731 страницу.

О случаях изнасилования, которые происходили в период с 2012 по 2016 год, стало известно, когда брат жертвы обнаружил, что его сестра переписывается с Фаббро, после чего она рассказала о всех инцидентах.

Большую часть карьеры Фаббро, родившийся в Аргентине, провел в парагвайских клубах «Гуарани» и «Серро Портеньо», мексиканском «Дорадос де Синалоа» и колумбийском «Онсе Кальдас», он также известен по выступлением в аргентинских «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». После получения гражданства Парагвая Фаббро сыграл за национальную сборную 13 матчей и забил четыре мяча.

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