Фаббро приговорен к 14 годам тюрьмы за изнасилование

Источник: AP 2019

По мнению суда, преступление совершалось пять раз, когда жертве было от пяти до одиннадцати лет. На данный момент потерпевшей исполнилось 13 лет.

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Прокуратура требовала 12 лет тюрьмы для 37-летнего бывшего игрока, но заслушав показания 23 свидетелей и принимая во внимание родство Фаббро и его жертвы, суд вынес решение о заключении под стражу на 14 лет. Как отмечается, судебное дело заняло 1731 страницу.

О случаях изнасилования, которые происходили в период с 2012 по 2016 год, стало известно, когда брат жертвы обнаружил, что его сестра переписывается с Фаббро, после чего она рассказала о всех инцидентах.