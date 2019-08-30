У экс-главного тренера сборной Испании Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь

Источник: AP 2019

На протяжении пяти месяцев девочка боролась с остеосаркомой (рак костей). В июне Луис Энрике покинул пост главного тренера национальной команды по личным причинам.

«Благодарим всех за вашу любовь, которую мы получали в течение этих месяцев. Мы ценим вашу тактичность. Также хотелось поблагодарить персонал больниц Сан-Хуан-де-Деу и Сан-Пау за их преданность делу и лечение, врачей, медсестер и всех добровольцев», — написал Энрике в Twitter.