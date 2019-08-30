У экс-главного тренера сборной Испании Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ксана Энрике, дочь бывшего главного тренера «Барселоны» и сборной Испании по футболу Луиса Энрике, скончалась в возрасте девяти лет.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ксана Энрике, дочь бывшего главного тренера «Барселоны» и сборной Испании по футболу Луиса Энрике, скончалась в возрасте девяти лет.
На протяжении пяти месяцев девочка боролась с остеосаркомой (рак костей). В июне Луис Энрике покинул пост главного тренера национальной команды по личным причинам.
«Благодарим всех за вашу любовь, которую мы получали в течение этих месяцев. Мы ценим вашу тактичность. Также хотелось поблагодарить персонал больниц Сан-Хуан-де-Деу и
«Мы будем очень скучать, но будем помнить о тебе каждый день нашей жизни с надеждой, что в будущем мы встретимся снова. Ты будешь звездой, которая ведет нашу семью», — добавил специалист.