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00:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

У экс-главного тренера сборной Испании Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ксана Энрике, дочь бывшего главного тренера «Барселоны» и сборной Испании по футболу Луиса Энрике, скончалась в возрасте девяти лет.

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Источник: AP 2019

На протяжении пяти месяцев девочка боролась с остеосаркомой (рак костей). В июне Луис Энрике покинул пост главного тренера национальной команды по личным причинам.

«Благодарим всех за вашу любовь, которую мы получали в течение этих месяцев. Мы ценим вашу тактичность. Также хотелось поблагодарить персонал больниц Сан-Хуан-де-Деу и Сан-Пау за их преданность делу и лечение, врачей, медсестер и всех добровольцев», — написал Энрике в Twitter.

«Мы будем очень скучать, но будем помнить о тебе каждый день нашей жизни с надеждой, что в будущем мы встретимся снова. Ты будешь звездой, которая ведет нашу семью», — добавил специалист.

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