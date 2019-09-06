Голевая передача хавбека «Тобола» спасла его сборную от поражения в матче с участником ЧМ-2018
Полузащитник «Тобола» Джаба Канкава отметился голевой передачей за сборную Грузии в товарищеском матче с Южной Кореей, передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник «Тобола» Джаба Канкава отметился голевой передачей за сборную Грузии в товарищеском матче с Южной Кореей, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в турецком Стамбуле завершилась со счетом 2:2. У грузин на 40-й забил Жано Ананидзе, а на 90-й — Георги Квилитая, которому ассистировал Канкава. У корейцев дублем отметился Хван Ый Чжо, отличившийся на 47-й и 85-й минутах.
На поле Канкава вышел на 80-й минуте, на 90-й ассистировал Квилитаю, а на 91-й получил желтую карточку. В активе 33-летнего полузащитника теперь 82 матча за сборную, в которых он отметился девятью голами.
Отметим, что Южная Корея в 2018 году участвовала на чемпионате мира, где отметилась победой над Германией — 2:0, которая после этой игры сложила полномочия действующего чемпиона.
|Паулу Бенту
|Владимир Вайсс
|Хван Ый Джо
|48′
|Джано Ананидзе
|40′
|Хван Ый Джо
|85′
|Георгий Квилитая
|90′
|12
|Георгий Макаридзе
|2
|Отар Какабадзе
|4
|Гурам Кашия
|16
|Джемал Табидзе
|24
|Леван Харабадзе
|8
|Валерий Казаишвили
80′
|7
|Джаба Канкава
90+1′
|9
|Торнике Окриашвили
57′
|19
|Георгий Папунашвили
|10
|Джано Ананидзе
57′
|21
|Валериане Гвилия
|13
|Отар Китейшвили
71′
|6
|Муртаз Даушвили
|15
|Георгий Абурджания
57′
|11
|Георгий Квилитая
|25
|Зураб Давиташвили
73′
|14
|Саба Лобжанидзе
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Хюсейин Гечек(Турция)