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00:28 (мск), источник: Vesti.kz

Голевая передача хавбека «Тобола» спасла его сборную от поражения в матче с участником ЧМ-2018

Полузащитник «Тобола» Джаба Канкава отметился голевой передачей за сборную Грузии в товарищеском матче с Южной Кореей, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра в турецком Стамбуле завершилась со счетом 2:2. У грузин на 40-й забил Жано Ананидзе, а на 90-й — Георги Квилитая, которому ассистировал Канкава. У корейцев дублем отметился Хван Ый Чжо, отличившийся на 47-й и 85-й минутах.

На поле Канкава вышел на 80-й минуте, на 90-й ассистировал Квилитаю, а на 91-й получил желтую карточку. В активе 33-летнего полузащитника теперь 82 матча за сборную, в которых он отметился девятью голами.

Отметим, что Южная Корея в 2018 году участвовала на чемпионате мира, где отметилась победой над Германией — 2:0, которая после этой игры сложила полномочия действующего чемпиона.

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Южная Корея
2:2
Первый тайм: 0:1
Грузия
Футбол, Товарищеские матчи, 5.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Basaksehir Fatih Terim Stadium
Главные тренеры
Паулу БентуВладимир Вайсс
Голы
Хван Ый Джо48′
Джано Ананидзе40′
Хван Ый Джо85′
Георгий Квилитая90′
Составы команд
12Георгий Макаридзе
2Отар Какабадзе
4Гурам Кашия
16Джемал Табидзе
24Леван Харабадзе
8Валерий Казаишвили
80′
7Джаба Канкава
90+1′
9Торнике Окриашвили
57′
19Георгий Папунашвили
10Джано Ананидзе
57′
21Валериане Гвилия
13Отар Китейшвили
71′
6Муртаз Даушвили
15Георгий Абурджания
57′
11Георгий Квилитая
25Зураб Давиташвили
73′
14Саба Лобжанидзе
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Голевая передача хавбека "Тобола" спасла его сборную от поражения в матче с участником ЧМ-2018
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