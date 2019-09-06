Голевая передача хавбека «Тобола» спасла его сборную от поражения в матче с участником ЧМ-2018

Игра в турецком Стамбуле завершилась со счетом 2:2. У грузин на 40-й забил Жано Ананидзе, а на 90-й — Георги Квилитая, которому ассистировал Канкава. У корейцев дублем отметился Хван Ый Чжо, отличившийся на 47-й и 85-й минутах.

На поле Канкава вышел на 80-й минуте, на 90-й ассистировал Квилитаю, а на 91-й получил желтую карточку. В активе 33-летнего полузащитника теперь 82 матча за сборную, в которых он отметился девятью голами.