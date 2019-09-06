Сборная Аргентины без Месси сыграла вничью с чилийцами в товарищеском матче
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сборная Чили по футболу разошлась миром с командой Аргентины в товарищеском матче.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сборная Чили по футболу разошлась миром с командой Аргентины в товарищеском матче.
Встреча, состоявшаяся в
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, дисквалифицированный за свои слова в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) после Кубка Америки, в игре не участвовал.
Результаты других контрольных матчей:
Перу — Эквадор — 0:1,
Гондурас —