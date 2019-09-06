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08:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Аргентины без Месси сыграла вничью с чилийцами в товарищеском матче

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сборная Чили по футболу разошлась миром с командой Аргентины в товарищеском матче.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 0:0.

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, дисквалифицированный за свои слова в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) после Кубка Америки, в игре не участвовал.

Результаты других контрольных матчей:

Перу — Эквадор — 0:1,

Гондурас — Пуэрто-Рико — 4:0.

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