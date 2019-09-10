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10 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Молодежная сборная России сыграла вничью с болгарами в матче отбора ЧЕ-2021

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу сыграла вничью с командой Болгарии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2021 года.

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Встреча группы 5, состоявшаяся в Софии во вторник, завершилась со счетом 0:0. Форвард гостей Иван Игнатьев получил красную карточку на 87-й минуте.

Российская команда, набравшая четыре очка в двух играх, 11 октября в Екатеринбурге сыграет с лидером группы сборной Польши (6 очков).

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