Молодежная сборная России сыграла вничью с болгарами в матче отбора ЧЕ-2021
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу сыграла вничью с командой Болгарии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2021 года.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу сыграла вничью с командой Болгарии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2021 года.
Встреча группы 5, состоявшаяся в Софии во вторник, завершилась со счетом 0:0. Форвард гостей Иван Игнатьев получил красную карточку на 87-й минуте.
Российская команда, набравшая четыре очка в двух играх, 11 октября в Екатеринбурге сыграет с лидером группы сборной Польши (6 очков).