ФИФА перепроверила бланк тренера сборной Судана при выборе лучшего игрока года

Источник: AFP 2019

В четверг журналист портала FootballMadeInGhana.com Тофик Сьену сообщил, что возглавляющий сборную Судана хорватский специалист не отдавал свой голос за аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси и голландского защитника английского «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка в опросе на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА, опубликовав фотографии бланка голосования тренера в Twitter. В отчете организации, в котором были опубликованы результаты голосования, 53-летний Логарушич поставил на первое место Месси, на второе — ван Дейка, на третье — сенегальского нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, церемония вручения премии прошла 23 сентября в Милане. Сьену утверждает, что Логарушич выбрал лучшим игроком египетского форварда «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха, на втором месте расположил Мане, на третьем — французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Ранее в четверг СМИ сообщили об утверждении капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры о том, что он не выбирал Месси в тройке лучших игроков года, в ответ на запрос ТАСС ФИФА опровергла эту информацию.

«Мы перепроверили бланки для голосования, предоставленные Суданской футбольной ассоциацией, — все документы подписаны и подтверждены официальной печатью организации, — сообщили ТАСС в пресс-службе ФИФА. — Сравнив листы голосования, представленные федерацией, с теми, которые опубликованы на сайте fifa.com, мы можем подтвердить, что получили правильные голоса при выборе лучшего игрока и тренера. Мы просим Суданскую футбольную ассоциацию изучить этот вопрос».

Обладателем премии лучшему игроку 2019 года стал Месси, который в сезоне-2018/19 вместе с «Барселоной» стал чемпионом Испании, забил за команду 36 голов в чемпионате, завоевав «Золотую бутсу», вручаемую лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов стран Европы. В Лиге чемпионов испанский клуб дошел до ½ финала, где проиграл будущему победителю турнира «Ливерпулю» по сумме двух матчей (дома — 3:0, на выезде — 0:4). Месси стал лучшим бомбардиром еврокубкового турнира, забив в 10 матчах 12 мячей. Вместе со сборной Аргентины он стал бронзовым призером Кубка Америки 2019 года.