Черчесов прокомментировал слухи о стремлении вернуть Акинфеева в сборную

Источник: AP 2019

Черчесов заявил, что в последний раз общался с Акинфеевым 13 октября — тогда голкипер ЦСКА попросил поздравить футболистов с победой над Кипром (5:0). Он подчеркнул, что не обсуждал с ним возможного возвращения в команду. Тем не менее специалист допустил, что Акинфеев сможет сыграть за сборную «как и любой другой гражданин России».

«Увидеть бы хоть раз источник, который распространяет эту информацию», — заключил Черчесов.

12 ноября «Бизнес Online», ссылаясь на источник в окружении Акинфеева, написал о переговорах Черчесова с футболистом. Как сказано в заметке издания, специалист рассчитывал вернуть голкипера для выступления на чемпионате Европы-2020.

Акинфеев объявил об уходе из национальной команды в октябре 2018-го. Игрок принял решение сосредоточиться на выступлениях за столичный ЦСКА.