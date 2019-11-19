Месси стал вторым южноамериканцем, забившим 70 голов за сборную
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси добрался до отметки в 70 голов за сборную Аргентины, забив с пенальти в товарищеском матче с национальной командой Уругвая.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси добрался до отметки в 70 голов за сборную Аргентины, забив с пенальти в товарищеском матче с национальной командой Уругвая.
Игра прошла в
Месси стал лишь вторым южноамериканским футболистом, забившим не менее 70 голов за сборную. Первым это достижение покорилось легендарному Пеле, отличившемуся в составе национальной команды Бразилии 77 раз.
Что касается сборной Аргентины, то первая пятерка бомбардиров за всю историю команды выглядит так: 1. Месси — 70 голов; 2. Батистута — 54; 3. Агуэро — 42; 4. Креспо — 35; 5. Марадона — 34.
Мировой рекорд по голам за сборную принадлежит иранцу Али Даеи — 109 голов. Его ближайший преследователь — португалец Криштиану Роналду, забивший 99 мячей.