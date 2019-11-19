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10:16 (мск), источник: Sport24

Месси стал вторым южноамериканцем, забившим 70 голов за сборную

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси добрался до отметки в 70 голов за сборную Аргентины, забив с пенальти в товарищеском матче с национальной командой Уругвая.

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Игра прошла в Тель-Авиве и завершилась вничью со счетом 2:2. 32-летний футболист отличился на 92-й минуте, реализовав 11-метровый удар при счете 2:1 в пользу соперника.

Месси стал лишь вторым южноамериканским футболистом, забившим не менее 70 голов за сборную. Первым это достижение покорилось легендарному Пеле, отличившемуся в составе национальной команды Бразилии 77 раз.

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Что касается сборной Аргентины, то первая пятерка бомбардиров за всю историю команды выглядит так: 1. Месси — 70 голов; 2. Батистута — 54; 3. Агуэро — 42; 4. Креспо — 35; 5. Марадона — 34.

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Мировой рекорд по голам за сборную принадлежит иранцу Али Даеи — 109 голов. Его ближайший преследователь — португалец Криштиану Роналду, забивший 99 мячей.

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