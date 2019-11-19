Кавани предложил Месси подраться. Лионель был согласен

После довольно жесткого фола со стороны уругвайца Матиаса Весино раздраженный Месси в весьма резкой форме выразил неудовольствие именно в адрес Кавани. Последний не остался в долгу, возникшая перепалка была прекращена лишь после вмешательства других игроков обеих команд.