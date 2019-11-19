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10:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кавани предложил Месси подраться. Лионель был согласен

В первом тайме контрольного матча между сборными Аргентины и Уругвая (2:2), состоявшегося в Израиле, возникла конфликтная ситуация между напдающими Лионелем Месси и Эдинсоном Кавани.

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После довольно жесткого фола со стороны уругвайца Матиаса Весино раздраженный Месси в весьма резкой форме выразил неудовольствие именно в адрес Кавани. Последний не остался в долгу, возникшая перепалка была прекращена лишь после вмешательства других игроков обеих команд.

По пути на перерыв нападающий «ПСЖ» предложил форварду «Барселоны» выйти на поединок. Месси дал понять, что готов в любой момент. Луис Суарес разнял игроков. На этом конфликт был исчерпан. (Эли Швидлер).

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Аргентина
2:2
Первый тайм: 0:1
Уругвай
Футбол, Товарищеские матчи, 18.11.2019, 22:15 (МСК UTC+3)Bloomfield
Главные тренеры
Лионель СкалониОскар Табарес
Голы
Серхио Агуэро63′
Эдинсон Кавани34′
Лионель Месси90+2′
Луис Суарес68′
Составы команд
23Эстебан Андрада
12Мартин Кампанья
3Николас Тальяфико
3Диего Годин
53′
4Ренсо Саравия
20Матиас Винья
6Херман Пеццела
22Мартин Касерес
19Николас Отаменди
5Матиас Весино
43′
9Серхио Агуэро
14Лукас Торрейра
10Лионель Месси
9Луис Суарес
5Леандро Паредес
40′79′
19Себастьян Коатес
17′
24Николас Гонсалес
90+4′
4Джованни Гонсалес
8Маркос Акунья
68′
15Федерико Вальверде
75′
17Николас Домингес
6Родриго Бентанкур
15Родриго де Пауль
88′
7Бриан Лосано
88′
18Гвидо Родригес
16Бриан Родригес
21Пауло Дибала
76′
21Эдинсон Кавани
39′56′
22Лаутаро Мартинес
17Диего Лаксальт
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)5
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
10Угловые1
18Фолы22
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяРио Райншрайбер(Израиль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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