Кавани предложил Месси подраться. Лионель был согласен
В первом тайме контрольного матча между сборными Аргентины и Уругвая (2:2), состоявшегося в Израиле, возникла конфликтная ситуация между напдающими Лионелем Месси и Эдинсоном Кавани.
В первом тайме контрольного матча между сборными Аргентины и Уругвая (2:2), состоявшегося в Израиле, возникла конфликтная ситуация между напдающими Лионелем Месси и Эдинсоном Кавани.
После довольно жесткого фола со стороны уругвайца Матиаса Весино раздраженный Месси в весьма резкой форме выразил неудовольствие именно в адрес Кавани. Последний не остался в долгу, возникшая перепалка была прекращена лишь после вмешательства других игроков обеих команд.
По пути на перерыв нападающий «ПСЖ» предложил форварду «Барселоны» выйти на поединок. Месси дал понять, что готов в любой момент. Луис Суарес разнял игроков. На этом конфликт был исчерпан. (Эли Швидлер).
|Лионель Скалони
|Оскар Табарес
|Серхио Агуэро
|63′
|Эдинсон Кавани
|34′
|Лионель Месси
|90+2′
|Луис Суарес
|68′
|23
|Эстебан Андрада
|12
|Мартин Кампанья
|3
|Николас Тальяфико
|3
|Диего Годин
53′
|4
|Ренсо Саравия
|20
|Матиас Винья
|6
|Херман Пеццела
|22
|Мартин Касерес
|19
|Николас Отаменди
|5
|Матиас Весино
43′
|9
|Серхио Агуэро
|14
|Лукас Торрейра
|10
|Лионель Месси
|9
|Луис Суарес
|5
|Леандро Паредес
40′79′
|19
|Себастьян Коатес
17′
|24
|Николас Гонсалес
90+4′
|4
|Джованни Гонсалес
|8
|Маркос Акунья
68′
|15
|Федерико Вальверде
75′
|17
|Николас Домингес
|6
|Родриго Бентанкур
|15
|Родриго де Пауль
88′
|7
|Бриан Лосано
88′
|18
|Гвидо Родригес
|16
|Бриан Родригес
|21
|Пауло Дибала
76′
|21
|Эдинсон Кавани
39′56′
|22
|Лаутаро Мартинес
|17
|Диего Лаксальт
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|22
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Рио Райншрайбер(Израиль)