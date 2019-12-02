В Катаре призвали болельщиков быть вежливыми во время матча с ОАЭ

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Полуфинал регионального турнира с участием сборных ОАЭ и Катара пройдет в понедельник вечером на стадионе Аль-Халифа в Дохе, который был модернизирован для ЧМ-2022. Матч на стадионе могут посмотреть 40 тысяч болельщиков.

«Матч с ОАЭ пройдет под лозунгом: “Я катарец, и я веду себя этично”. Гостеприимство на основе моральных принципов заложено в ценностях ислама и арабской нации», — написал Аль Тани в микроблоге в социальной сети Twitter. Этот лозунг стал самым популярным хэштегом в странах региона.

Сборная ОАЭ вышла в финал Кубка стран Персидского залива в 2017 году. При этом эмиратская команда потерпела сокрушительное поражение от сборной Катара на звание чемпионов Азии во время матча в начале этого года, который проходил в столице ОАЭ Абу-Даби. Катарской команде пришлось играть в откровенно враждебной атмосфере при отсутствии ее болельщиков, под оскорбления и улюлюканья эмиратских фанатов, которые свистели во время исполнения гимна Катара, швыряли обувь и бутылки на поле в игроков сборной Катара. В результате такого поведения Азиатская футбольная федерация оштрафовала эмиратскую федерацию на 150 тысяч долларов и велела национальной команде играть матчи дома за закрытыми дверями.

Как заявил журналистам пресс-секретарь организационного комитета по проведению чемпионата стран Персидского залива Али ас-Салат, «болельщики в курсе важности этого матча, но мы не хотим видеть такие вещи, которые случились во время Кубка Азии, хотя эти люди не представляли всех футбольных болельщиков, а только себя».

Обе команды на турнире в Катаре понесли поражение от сборной Ирака и обыграли команду Йемена.

Тренер национальной сборной Катара Феликс Санчес отметил на пресс-конференции, что его подопечным необходимо выиграть с прицелом на финал, хотя и ничья не станет для них поражением. В то же время голландский тренер эмиратской команды Берт ван Марвейк признался, что перед сборной ОАЭ стоит сложная задача, потому что их противниками является «лучшая» на турнире команда.

Катар уже более двух лет находится под блокадой соседних стран — Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ. В июне 2017 года они разорвали с Дохой дипотношения, обвинив ее в поддержке терроризма, и установили ее транспортную и экономическую блокаду.

Кубок наций Персидского залива, или Кубок Залива — проводимый раз в два года турнир, в котором принимают участие сборные восьми стран Персидского залива.