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13:43 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу сыграет со шведами на «Френдс-Арене» в Стокгольме

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Сборная России по футболу сыграет контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2020 с командой Швеции на «Френдс-Арене» в Стокгольме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Шведского футбольного союза.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник стало известно, что сборная России в рамках подготовки к чемпионату Европы сыграет на выезде с командами Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта) и Польши (2 июня), а также проведет домашнюю встречу с сербами (6 июня).

«Сборная Швеции сыграет со сборной России на “Френдс-Арене” в Стокгольме», — заявили в пресс-службе.

Вместимость «Френдс-Арены» составляет 50 тыс. зрителей. Она является домашней для клуба АИК. На этой арене 20 ноября 2018 года сборная России проиграла шведам со счетом 0:2 в матче за первое место в группе Лиги наций и выход в высший дивизион этого турнира.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

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