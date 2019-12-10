Сборная России по футболу сыграет со шведами на «Френдс-Арене» в Стокгольме

Источник: РИА "Новости"

Во вторник стало известно, что сборная России в рамках подготовки к чемпионату Европы сыграет на выезде с командами Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта) и Польши (2 июня), а также проведет домашнюю встречу с сербами (6 июня).

«Сборная Швеции сыграет со сборной России на “Френдс-Арене” в Стокгольме», — заявили в пресс-службе.

Вместимость «Френдс-Арены» составляет 50 тыс. зрителей. Она является домашней для клуба АИК. На этой арене 20 ноября 2018 года сборная России проиграла шведам со счетом 0:2 в матче за первое место в группе Лиги наций и выход в высший дивизион этого турнира.