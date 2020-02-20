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13:02 (мск), источник: ТАСС

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

ТАСС, 20 февраля. Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

В активе российской команды 1470 очков. В 2019 году сборная России провела 10 игр в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В марте россияне на выезде проиграли команде Бельгии (1:3) и в гостях разгромили сборную Казахстана (4:0), в июне российская команда одержала две домашние победы — над сборными Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0), в сентябре победила команды Шотландии (2:1 в гостях) и Казахстана (1:0 дома), в октябре российские футболисты на своем поле переиграли шотландцев (4:0) и на выезде разгромили команду Кипра (5:0), в ноябре — на своем поле проиграли команде Бельгии (1:4) и в гостях победили сборную Сан-Марино (5:0).

По итогам отборочного турнира сборная России вышла в финальную часть чемпионата Европы.

Соперниками сборной России на групповом турнире стали сборная Бельгии (первое место рейтинга ФИФА; 1765 очков), а также команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386). Второе место в рейтинге занимает команда Франции (1733), третьими идут бразильцы (1712).

В топ-50 рейтинга произошло три изменения — по одной позиции потеряли сборная Уэльса (опустилась на 23-е место) и сборная Парагвая (опустилась на 41-е место), команда Ганы поднялась на одну строчку и теперь находится на 46-м месте. Самого большого прогресса в рейтинге добилась сборная Палестины, которая поднялась на три позиции — с 106-й на 103-ю. Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована 9 апреля.

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Система подсчета очков

После чемпионата мира 2018 года ФИФА изменила систему подсчета очков. Отчасти нововведение было обусловлено появлением Лиги наций — нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванного заменить товарищеские матчи. Также новая система была введена, чтобы принимающие чемпионат мира или другой крупный турнир сборные медленнее теряли позиции в рейтинге, так как победы над сильными командами, даже в товарищеских матчах, теперь оцениваются большим количеством очков.

Согласно новой системе, наименьшим коэффициентом оцениваются товарищеские встречи за пределами «окон» календаря для международных матчей (0,5), следом по важности идут товарищеские игры в пределах «окон» (1,0), матчи группового этапа Лиги наций (1,5), матчи плей-офф этого же турнира (2,5) и отборочные встречи континентальных и мировых первенств (2,5). Наибольшим коэффициентом оцениваются матчи финальной стадии мировых и континентальных чемпионатов — от 3,5 до 6,0.

Изменилась и система подсчета очков за результаты.

Теперь за победу дается 1 очко, за ничью — 0,5, поражение — 0. Поражения в финальных стадиях турниров не будут учитываться. Из системы исключены подсчет среднего числа очков, набранных командой за год, коэффициент конфедераций, очки за поражение и победу в серии пенальти, но учитывается сила соперника.

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