Умер бывший тренер сборной Франции по футболу Идальго

Идальго скончался в своем доме в Марселе в окружении семьи.

Идальго возглавлял сборную Франции с 1976 по 1984 год, приведя национальную команду к победе на чемпионате Европы 1984 года. Также специалист возглавлял «Марсель» (1986−1991) и сборную Республики Конго (2004−2006).