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20:43 (мск), источник: ТАСС

Умер бывший тренер сборной Франции по футболу Идальго

ТАСС, 26 марта. Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Мишель Идальго скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

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Источник: AFP 2020

Идальго скончался в своем доме в Марселе в окружении семьи.

Идальго возглавлял сборную Франции с 1976 по 1984 год, приведя национальную команду к победе на чемпионате Европы 1984 года. Также специалист возглавлял «Марсель» (1986−1991) и сборную Республики Конго (2004−2006).

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