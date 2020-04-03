В Литовской федерации футбола сделали заявление о судьбе отменного матча с Казахстаном
В Литовской федерации футбола (LFF) сделали заявление о судьбе отменного матча с национальной сборной Казахстана
В Литовской федерации футбола (LFF) сделали заявление о судьбе отменного матча с национальной сборной Казахстана
«На данный момент матч отменен. Очень трудно предположить, когда все закончится. Даже если через два месяца все нормализуется, непонятно, в каком городе играть, на какие даты определять встречу? В данный момент логичнее всего отменить матч, а когда все закончится, просто провести новые переговоры, исходя из сложившихся условий», — сообщили в
Отметим, что матч Казахстан — Литва должен был пройти 27 марта в Алматы. При этом команды осенью 2020 года должны встретиться в Лиге наций.
Напомним, 1 апреля состоялась видеоконференция УЕФА. В ходе нее