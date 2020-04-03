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15:51 (мск), источник: Vesti.kz

В Литовской федерации футбола сделали заявление о судьбе отменного матча с Казахстаном

В Литовской федерации футбола (LFF) сделали заявление о судьбе отменного матча с национальной сборной Казахстана из-за пандемии коронавируса. Корреспонденту Vesti.kz в пресс-службе организации пояснили, от каких факторов будет зависеть продолжение переговоров.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:21 MSK, 03.04
Источник: Reuters

«На данный момент матч отменен. Очень трудно предположить, когда все закончится. Даже если через два месяца все нормализуется, непонятно, в каком городе играть, на какие даты определять встречу? В данный момент логичнее всего отменить матч, а когда все закончится, просто провести новые переговоры, исходя из сложившихся условий», — сообщили в пресс-службе LFF.

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Отметим, что матч Казахстан — Литва должен был пройти 27 марта в Алматы. При этом команды осенью 2020 года должны встретиться в Лиге наций.

Напомним, 1 апреля состоялась видеоконференция УЕФА. В ходе нее из-за пандемии коронавируса было решено отложить международные товарищеские матчи до дальнейшего уведомления.

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