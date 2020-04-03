В Литовской федерации футбола сделали заявление о судьбе отменного матча с Казахстаном

«На данный момент матч отменен. Очень трудно предположить, когда все закончится. Даже если через два месяца все нормализуется, непонятно, в каком городе играть, на какие даты определять встречу? В данный момент логичнее всего отменить матч, а когда все закончится, просто провести новые переговоры, исходя из сложившихся условий», — сообщили в пресс-службе LFF.