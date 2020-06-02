Черчесов рассказал, как провел два месяца в самоизоляции

Источник: instagram.com/stanislav.cherchesov.official

— Как вы прожили эти два месяца в самоизоляции?

— Как и все, сидел дома. Выполнял все установки правительства и все, что мы получили в РФС. Если брать мою работу, параллели с ее обычным выполнением есть: я с футболистами все равно общаюсь дистанционно, пока они на сборы не приедут. Так что мне легче, чем клубному тренеру, который каждый день бывает с игроками. А так, проводил время с семьей, бегал на дорожке, планировал свой день так, как сам хочу. Иногда просыпался позже, чем обычно.

— Во время самоизоляции спортивные каналы показывали много повторов старых игр. Вы такое смотрите?

— Смотрел несколько игр. Например, как «Локомотив» играл с «Лацио». Проводили параллели: сейчас же «Шинник» не сыграл кубковый матч с «Уралом». И вот сравнили те поля, где тогда «Локомотив» и «Лацио» играли, с нынешними. Нынешнее поле в Ярославле тогда считалось бы вообще за «Уэмбли». Сейчас в этом плане мы ушли вперед, и любое некачественное поле воспринимается большой проблемой. А на поле, на котором сейчас не сыграли «Шинник» с «Уралом», в те времена мы были бы рады выступать.

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— Многие клубы открыли для себя программу Zoom. Вы ее освоили? Как общались со штабом и игроками?