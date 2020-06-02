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00:58 (мск), источник: Sport24

Черчесов рассказал, как провел два месяца в самоизоляции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, как проводил время в период самоизоляции, обусловленной пандемией коронавируса.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:33 MSK, 02.06
Инфицировано414 878+9 035
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
19.051.06
Скончалось4 855+162
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
19.051.06
Выздоровело175 877+3 994
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
19.051.06
Инфицировано6 259 887+95 103
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
19.051.06
Скончалось375 208+3 221
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
19.051.06
Выздоровело2 692 528+51 460
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
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107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
19.051.06
Источник: instagram.com/stanislav.cherchesov.official

— Как вы прожили эти два месяца в самоизоляции?

— Как и все, сидел дома. Выполнял все установки правительства и все, что мы получили в РФС. Если брать мою работу, параллели с ее обычным выполнением есть: я с футболистами все равно общаюсь дистанционно, пока они на сборы не приедут. Так что мне легче, чем клубному тренеру, который каждый день бывает с игроками. А так, проводил время с семьей, бегал на дорожке, планировал свой день так, как сам хочу. Иногда просыпался позже, чем обычно.

— Во время самоизоляции спортивные каналы показывали много повторов старых игр. Вы такое смотрите?

— Смотрел несколько игр. Например, как «Локомотив» играл с «Лацио». Проводили параллели: сейчас же «Шинник» не сыграл кубковый матч с «Уралом». И вот сравнили те поля, где тогда «Локомотив» и «Лацио» играли, с нынешними. Нынешнее поле в Ярославле тогда считалось бы вообще за «Уэмбли». Сейчас в этом плане мы ушли вперед, и любое некачественное поле воспринимается большой проблемой. А на поле, на котором сейчас не сыграли «Шинник» с «Уралом», в те времена мы были бы рады выступать.

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— Многие клубы открыли для себя программу Zoom. Вы ее освоили? Как общались со штабом и игроками?

— С игроками по WhatsApp по видео — практически со всеми был на контакте. И сейчас некоторым позвонил, потому что они начинают тренироваться. Особенно те, кто после травм — с Безугловым переговорили, обсудили какие-то моменты — подсказали им какие-то нюансы. Это Ионов, Дзюба, Газинский… Миранчук вот начал, и снова болячка вылезла. Установил Skype, которого не было, потому что журналисты просили какие-то вещи говорить. Zoom у меня тоже есть, но ни разу им не пользовался. Я в этом плане консервативен. Вот вы меня просили по Skype интервью, а я сказал, что приду, потому что люди должны видеть, что мы к нормальной жизни возвращаемся. Вот это первый шаг.

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