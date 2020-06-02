Черчесов рассказал, как провел два месяца в самоизоляции

— Как вы прожили эти два месяца в самоизоляции?
— Как и все, сидел дома. Выполнял все установки правительства и все, что мы получили в РФС. Если брать мою работу, параллели с ее обычным выполнением есть: я с футболистами все равно общаюсь дистанционно, пока они на сборы не приедут. Так что мне легче, чем клубному тренеру, который каждый день бывает с игроками. А так, проводил время с семьей, бегал на дорожке, планировал свой день так, как сам хочу. Иногда просыпался позже, чем обычно.
— Во время самоизоляции спортивные каналы показывали много повторов старых игр. Вы такое смотрите?
— Смотрел несколько игр. Например, как «Локомотив» играл с «Лацио». Проводили параллели: сейчас же «Шинник» не сыграл кубковый матч с «Уралом». И вот сравнили те поля, где тогда «Локомотив» и «Лацио» играли, с нынешними. Нынешнее поле в Ярославле тогда считалось бы вообще за «Уэмбли». Сейчас в этом плане мы ушли вперед, и любое некачественное поле воспринимается большой проблемой. А на поле, на котором сейчас не сыграли «Шинник» с «Уралом», в те времена мы были бы рады выступать.
— Многие клубы открыли для себя программу Zoom. Вы ее освоили? Как общались со штабом и игроками?
— С игроками по WhatsApp по видео — практически со всеми был на контакте. И сейчас некоторым позвонил, потому что они начинают тренироваться. Особенно те, кто после травм — с Безугловым переговорили, обсудили какие-то моменты — подсказали им какие-то нюансы. Это Ионов, Дзюба, Газинский… Миранчук вот начал, и снова болячка вылезла. Установил Skype, которого не было, потому что журналисты просили какие-то вещи говорить. Zoom у меня тоже есть, но ни разу им не пользовался. Я в этом плане консервативен. Вот вы меня просили по Skype интервью, а я сказал, что приду, потому что люди должны видеть, что мы к нормальной жизни возвращаемся. Вот это первый шаг.