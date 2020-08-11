Черчесов и сборная: Четыре года счастливы вместе

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Чем больше дичи происходит в российском футболе, тем лучше понимаешь, что наша сборная удивительным образом свободна от всего этого. Она живет в своем отдельном, гораздо более спокойном и разумном мире. Где главное это футбол — и ничего больше.

Даже если вокруг национальной команды (это важно — вокруг, а не внутри) случаются скандалы, они быстро затихают, либо же перекидываются на более комфортное для себя поле РПЛ. Как, например, произошло с Дзюбой, которого оскорбили на игре сборной против Сан-Марино, но все последствия мы потом наблюдали во время матчей чемпионата.

А потому что не липнет. Сборная России не про скандалы и интриги, а про футбол. И так уже несколько лет.

Возможно, в этом и заключается главная заслуга Черчесова, который руководит командой четыре года подряд — дольше, чем любой другой тренер в современной истории сборной. И Черчесов возглавляет ее не только дольше — но и спокойнее.

У национальной команды были разные тренеры, про каждого из которых можно сказать хорошие слова.

Романцев работал с сильнейшим поколением 90-х, он чуть ли не как фаворит ехал на Евро-1996, едва не совершил чудо в отборе на Евро-2000, мы всегда будем помнить победу на «Стад де Франс», но вспомним и другое — слабый ЧМ-2002 в Японии, конфликты с игроками, провал в Англии.

Хиддинка обожали за 3:1 с Голландией, да и вообще за новый европейский подход, который казался революционным, но затем у него случился Марибор, и сборная попала в народную опалу.

Адвокат — это яркие победы над Италией, Чехией, Ирландией. Но вместе с тем — беспомощность с Грецией, «ваши ожидания — ваши проблемы» и скользкая история с непродлением контракта.

Со скандалами заканчивали Капелло и Слуцкий, Садырин и Бышовец. Сборная перемолола всех, люди уходили под свист и почти всегда под нефутбольные разговоры.

Долги по зарплате, шампанское в Монако, письмо четырнадцати, фингал Мамаева, премиальные — это все фон, окружавший сборную России.

Черчесов кардинально изменил повестку. За прошедшие четыре года он всех заставил говорить о футболе — журналистов, болельщиков и, что важнее всего, своих игроков. Он оградил сборную от скандалов — потому что сам их на дух не переносит и если где-то пахнет жареным, действует быстро, решительно, но в то же время гибко.

Общественность требует в сборной Денисова? Черчесов понимает чем это грозит — и стоит на своем, хотя за Игоря просили большие люди.

Почувствовал излишнюю важность Денис Глушаков? Его карьера в сборной закончена еще раньше чем в «Спартаке».

И все — в раздевалке спокойно.

Победы нашей команды — на чемпионате мира-2018 и в отборе на Евро-2020 — одновременно причина и следствие этого подхода.

Надо понимать, что весь позитив, дзюбомания в разных городах страны, граффити с тренером, бренд «наши парни» и милота в соцсетях и взялись на на пустом месте. Сборная во главе с Черчесовым долго шла к такому имиджу, и путь был непрост.

В марте 2017-го тренера едва не уволили в перерыве контрольного матча с Бельгией (3:3). Якобы только добытая на последних минутах ничья изменила мнение тогдашнего главы РФС Виталия Мутко.

Летом 2018-го, за несколько дней до старта чемпионата мира люди писали открытые письма, чтобы РФС «пока не поздно» поставил у руля национальной команды Курбана Бердыева, потому что с Черчесовым ее ничего хорошего не ждет.

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Бесконечная эпоха товарняков отличалась не только слабыми результатами (Катар, Кот-д’Ивуар, Иран и т. д. ), но и раздражением тренера на пресс-конференциях. Мне и многим моим коллегам не нравилось, как Черчесов отвечает на вопросы, не нравилась его жесткая манера общения — не подкрепленная на тот момент результатом.

Напрашивается вывод из серии «как мы все ошибались», но правильнее сказать, что это было естественными издержками. Черчесов привыкал к новой и очень сложной роли. Отвечать за результат на домашнем ЧМ — тяжелейший груз. Особенно в России, где подобным вещам придается чуть ли не государственное значение. Черчесов оказался попаданием в точку. Справился со всем — и с давлением, и с критикой и с последующим обожанием тоже. Это ведь тоже важно — не поплыть после грандиозного успеха. Он не поплыл, продолжил работать. И вывел команду на чемпионат Европы.

Конечно, одной только жесткостью Черчесов добиться ничего бы не смог. Еще одно важное его качество, не видное сразу, это гибкость. Он не догматик. Не раб своих принципов, как многие думают, вспоминая историю с Денисовым.

Когда когда накануне ЧМ возникли проблемы с центром обороны, Черчесов не увидел ничего зазорного в том, чтобы позвонить закончившему в сборной Игнашевичу и попросить его вернуться.

Он пригласил Дзюбу на ЧМ, хотя Артём не очень хорошо уехал из команды перед Кубком конфедераций-2017.

Даже Кокорин после истории с шампанским получал вызов и выходил на поле, и я не удивлюсь, если хорошая игра за «Спартак» вернёт нападающего в сборную еще раз.

Гибкость проявлялась и в смене тактики (зона ответственности Мирослава Ромащенко) и в умении внедрять в команду новых футболистов.

Ведь за четыре года Черчесов фактически работал с тремя разными командами.

С Новой Зеландией на Кубке конфедераций с первых минут играли Васин, Глушаков и Полоз, а на замены выходили Тарасов и Бухаров. Никого из них не было даже в заявке на ЧМ-2018.

Против Саудовской Аравии сборная действовала по другой схеме и с другими футболистами — в сравнении с КК-2017 болельщики увидели пять новых фамилий в стартовом составе, то есть поменялась половина команды.

Прошел еще год, и в заключительном домашнем матче 2019-го против Бельгии мы увидели уже третий вариант. Гильерме, Петров, Оздоев, Ионов, Бакаев, Комличенко — никто из них не выступал на домашнем чемпионате мира, но в отборе на Евро-2020 они находились в постоянной обойме. Как и Джикия, пропустивший ЧМ из-за травмы, но вернувшийся на прежний уровень.

Посмотрим, как отразится пандемия на сборной и кто будет играть следующим летом на чемпионате Европы, но не исключаю, что это будет уже четвёртая версия сборной. Главное, что все в ней будут на своих местах.

Я не считаю Черчесова совсем уж идеальным тренером, а сборную России — великой командой. Идеально другое — их союз. Из футболистов, для которых величайшее счастье — групповой этап Лиги чемпионов, тренер сделал четвертьфиналистов ЧМ. Он заставляет пожать руки Джикию и Оздоева, которые накануне чуть не набили друг другу лица. Он в равной степени удалён от клубных дел РПЛ, не вмешивается в процессы, а находится над ними. Его уважают все тренеры и руководители нашего чемпионата, а значит — уважают и сборную.