Экс-тренер «Астаны» возглавил сборную Казахстана по женскому футболу

Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по женскому футболу. Им стал Иван Азовский, сообщает официальный сайт КФФ.

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Команда начала подготовку к очередному матчу отборочного цикла континентального первенства. В прологе учебно-тренировочных сборов состоялось общее собрание команды, на котором 55-летний казахстанец был представлен игрокам и персоналу в качестве рулевой сборной.

Азовский имеет тренерскую лицензию УЕФА категории PRO. Является выпускником курса «Менеджмент и структура английских футбольных клубов и академий» образовательной тренерской программы ФК «Фулхэм» и «Тоттенхэм Хотспур».