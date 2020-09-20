Экс-тренер «Астаны» возглавил сборную Казахстана по женскому футболу
Он имеет лицензию УЕФА категории PRO.
Он имеет лицензию УЕФА категории PRO.
Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по женскому футболу. Им стал Иван Азовский, сообщает официальный сайт КФФ.
Команда начала подготовку к очередному матчу отборочного цикла континентального первенства. В прологе
Азовский имеет тренерскую лицензию УЕФА категории PRO. Является выпускником курса «Менеджмент и структура английских футбольных клубов и академий» образовательной тренерской программы ФК «Фулхэм» и «Тоттенхэм Хотспур».
На клубном уровне трудился в «Женисе» / «Астане», «Таразе», карагандинском «Шахтере», «Атырау» и «Жетысу». Также был ассистентом главных тренеров в юношеской, молодежной и первой национальных командах.