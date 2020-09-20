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12:57 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Астаны» возглавил сборную Казахстана по женскому футболу

Он имеет лицензию УЕФА категории PRO.

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Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по женскому футболу. Им стал Иван Азовский, сообщает официальный сайт КФФ.

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Команда начала подготовку к очередному матчу отборочного цикла континентального первенства. В прологе учебно-тренировочных сборов состоялось общее собрание команды, на котором 55-летний казахстанец был представлен игрокам и персоналу в качестве рулевой сборной.

Азовский имеет тренерскую лицензию УЕФА категории PRO. Является выпускником курса «Менеджмент и структура английских футбольных клубов и академий» образовательной тренерской программы ФК «Фулхэм» и «Тоттенхэм Хотспур».

На клубном уровне трудился в «Женисе» / «Астане», «Таразе», карагандинском «Шахтере», «Атырау» и «Жетысу». Также был ассистентом главных тренеров в юношеской, молодежной и первой национальных командах.

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