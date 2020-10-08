Гол Соболева не спас сборную России от поражения в товарищеском матче против шведов
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские футболисты уступили шведам со счетом 1:2 в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские футболисты уступили шведам со счетом 1:2 в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.
В составе сборной России в своем первом матче отличился Александр Соболев (90-я минута), у команды Швеции забили Александр Исак (21) и Маттиас Йоханссон (73), отличившийся за сборную впервые, он провел первую игру за шесть лет.
Дебютный матч в составе российской сборной провел полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой, вышедший в стартовом составе, форвард московского «Спартака» Соболев появился на поле перед началом второго тайма. В среду стало известно, что вратарь столичного «Локомотива» Маринато Гилерме и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия сдали тесты на коронавирус, которые дали сомнительный результат, оба футболиста изолированы от других членов команды. Для 37-летнего футболиста «Зенита» Юрия Жиркова этот матч стал 95-м в составе сборной. По этому показателю он занимает пятое место, первое место у Сергея Игнашевича (127 матчей).
Встреча сборных России и Швеции стала девятой, если не считать товарищеские матчи, сыгранные в 1913 и 1914 годах. Соперники впервые за 18 лет провели товарищескую игру, в предыдущий раз контрольный матч команд прошел 21 августа 2002 года также в Москве (1:1). Шведы одержали четвертую победу, у отечественных футболистов в активе две победы. В предыдущий раз команды встречались между собой 20 ноября 2018 года в Лиге наций, тогда шведы благодаря победе дома со счетом 2:0 заняли первое место в группе и вышли в лигу А.
В состав сборной Швеции включены пять футболистов из Тинькофф — Российской
Российская сборная на групповом этапе Лиги наций примет команды Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября), оба матча пройдут на «ВТБ-Арене» в Москве. После двух туров российская сборная располагается на первом месте группы 3 лиги B, набрав шесть очков, у команды Венгрии три очка, у сборных Турции и Сербии по одному очку.