Гол Соболева не спас сборную России от поражения в товарищеском матче против шведов

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В составе сборной России в своем первом матче отличился Александр Соболев (90-я минута), у команды Швеции забили Александр Исак (21) и Маттиас Йоханссон (73), отличившийся за сборную впервые, он провел первую игру за шесть лет.

Дебютный матч в составе российской сборной провел полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой, вышедший в стартовом составе, форвард московского «Спартака» Соболев появился на поле перед началом второго тайма. В среду стало известно, что вратарь столичного «Локомотива» Маринато Гилерме и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия сдали тесты на коронавирус, которые дали сомнительный результат, оба футболиста изолированы от других членов команды. Для 37-летнего футболиста «Зенита» Юрия Жиркова этот матч стал 95-м в составе сборной. По этому показателю он занимает пятое место, первое место у Сергея Игнашевича (127 матчей).

Встреча сборных России и Швеции стала девятой, если не считать товарищеские матчи, сыгранные в 1913 и 1914 годах. Соперники впервые за 18 лет провели товарищескую игру, в предыдущий раз контрольный матч команд прошел 21 августа 2002 года также в Москве (1:1). Шведы одержали четвертую победу, у отечественных футболистов в активе две победы. В предыдущий раз команды встречались между собой 20 ноября 2018 года в Лиге наций, тогда шведы благодаря победе дома со счетом 2:0 заняли первое место в группе и вышли в лигу А.

В состав сборной Швеции включены пять футболистов из Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ): защитник Карл Старфельт («Рубин»), полузащитники Виктор Классон и Кристоффер Олссон, нападающие Маркус Берг (все — «Краснодар») и Джордан Ларссон («Спартак»). Ларссон и Старфельт вышли в стартовом составе, как и бывший защитник московского «Динамо» Себастьян Хольмен, во втором тайме на поле появились Олссон и Классон.