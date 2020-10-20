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19:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Молдавии отказалась перенести матч с Россией из Кишинёва в Сочи

Вице-президент Федерации футбола Молдавии Драгош Хынку сообщил, что сборная Молдавии отказалась перенести товарищеский матч с Россией из Кишинёва в Сочи.

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Источник: РИА "Новости"

«Игра состоится в Кишинёве. Российские СМИ могут писать всё что угодно. Да, Российский футбольный союз обращался к нам с данным предложением, но мы отказались, потому что нам неудобно лететь в Сочи на игру, а потом возвращаться в Кишинёв на матч с Грецией.

На сегодняшний день игра запланирована в Кишинёве. Российские коллеги обратились к нам по этому поводу, но мы им отказали. Мы не можем лететь туда, а потом возвращаться обратно на матч с Грецией. В СМИ может появиться всё что угодно, но это не значит, что это является нашей позицией. Если бы что-то изменилось в плане проведения игры, Федерация футбола Молдавии была бы первой, кто сообщил об этом», — приводит слова Хынку «Молдавский футбол».

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