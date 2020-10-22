Уткин: Черчесов занимает не своё место
Известный блогер Василий Уткин высказался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове после дебютного гола полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту».
Известный блогер Василий Уткин высказался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове после дебютного гола полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту».
«На мой взгляд, Черчесов занимает не своё место. Это невозможно утвердить тотально, но можно подтвердить конкретным примером. Миранчук, играющий в самой продвинутой команде Европы, у одного из самых продвинутых тренеров, практически никогда не был основным футболистом сборной России. Фактически он дублёр Головина. Это говорит о неправильной ориентировке работы сборной в принципе. Когда она не в состоянии использовать
Именно поэтому мне и кажется очень существенным, что мы так реагируем и рассматриваем как нашу общую удачу и счастье, что российский футболист так уверенно дебютирует в Европе. Это то, чего не хватает постепенно становящемуся чиновником Черчесову, чтобы быть действительно важнейшим человеком в сборной России, работающим на её развитие», — сказал Уткин в ролике на своём