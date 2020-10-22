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17:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин: Черчесов занимает не своё место

Известный блогер Василий Уткин высказался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове после дебютного гола полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту».

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Источник: РИА "Новости"

«На мой взгляд, Черчесов занимает не своё место. Это невозможно утвердить тотально, но можно подтвердить конкретным примером. Миранчук, играющий в самой продвинутой команде Европы, у одного из самых продвинутых тренеров, практически никогда не был основным футболистом сборной России. Фактически он дублёр Головина. Это говорит о неправильной ориентировке работы сборной в принципе. Когда она не в состоянии использовать всего-навсего двух своих очень ярких игроков, созидательных полузащитников, переходящих в атаку, — это необъяснимо. Это объясняется только одним: гораздо важнее для сборной России ничего не менять. В схему 8−2 действительно невозможно вписать ни Головина, ни Миранчука. А вообще, для любого тренера, который ставит максимальные задачи для команды, а не для себя — остаться на посту, пара Головин — Миранчук была бы мечтой.

Именно поэтому мне и кажется очень существенным, что мы так реагируем и рассматриваем как нашу общую удачу и счастье, что российский футболист так уверенно дебютирует в Европе. Это то, чего не хватает постепенно становящемуся чиновником Черчесову, чтобы быть действительно важнейшим человеком в сборной России, работающим на её развитие», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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