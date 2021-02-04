Футболисты сборной Беларуси в марте примут команду Гондураса

В этот день подопечные Михаила Мархеля в товарищеском матче примут на своем поле команду Гондураса. Это будет вторая встреча этих соперников — в мае 2010 года в спарринге в Австрии они сыграли вничью — 2:2.

Через три дня после игры с Гондурасом, 27 марта, белорусские футболисты также у себя дома проведут стартовый поединок отборочного турнира чемпионата мира против сборной Эстонии. Затем, 30 марта, подопечные Михаила Мархеля сыграют в гостях у одной из сильнейших команд планеты Бельгии.