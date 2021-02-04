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21:46 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты сборной Беларуси в марте примут команду Гондураса

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси начнут новый сезон 24 марта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В этот день подопечные Михаила Мархеля в товарищеском матче примут на своем поле команду Гондураса. Это будет вторая встреча этих соперников — в мае 2010 года в спарринге в Австрии они сыграли вничью — 2:2.

Через три дня после игры с Гондурасом, 27 марта, белорусские футболисты также у себя дома проведут стартовый поединок отборочного турнира чемпионата мира против сборной Эстонии. Затем, 30 марта, подопечные Михаила Мархеля сыграют в гостях у одной из сильнейших команд планеты Бельгии.

В квалификационной группе Е мирового первенства также выступят сборные Чехии и Уэльса.

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