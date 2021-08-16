Захарян, Смолов, Бакаев, Фернандес, Максименко, Тюкавин, Самошников, Песьяков, Осипенко и Терехов вызваны в сборную России

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»).

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Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Отметим, что в сборную не вызваны нападающие Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак») и еще ряд футболистов, выступавших на Евро-2020.