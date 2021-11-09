Пять футболистов сборной Германии помещены на карантин перед матчем с лихтенштейнцами

ТАСС, 9 ноября. Пять футболистов сборной Германии отправлены на карантин в связи с заражением коронавирусной инфекцией одного из игроков. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа J, 11.11.2021, 22:45 Германия - Лихтенштейн -

Зараженный игрок прошел полный цикл вакцинации и не испытывает симптомов болезни. Четверо футболистов изолированы вместе с ним, несмотря на отрицательные результаты тестирования, поскольку они находились в контактной зоне.

По информации газеты Bild, коронавирусом заразился защитник Никлас Зюле.

В ноябре сборная Германии должна провести два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября немецкая команда дома примет сборную Лихтенштейна, а 14 ноября в гостях встретится с футболистами из Армении.