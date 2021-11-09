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13:54 (мск), источник: ТАСС

Пять футболистов сборной Германии помещены на карантин перед матчем с лихтенштейнцами

Причиной стало заражение коронавирусной инфекцией одного из игроков.

Германия
Лихтенштейн
БаварияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 9 ноября. Пять футболистов сборной Германии отправлены на карантин в связи с заражением коронавирусной инфекцией одного из игроков. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа J, 11.11.2021, 22:45

Германия-Лихтенштейн-

Зараженный игрок прошел полный цикл вакцинации и не испытывает симптомов болезни. Четверо футболистов изолированы вместе с ним, несмотря на отрицательные результаты тестирования, поскольку они находились в контактной зоне.

По информации газеты Bild, коронавирусом заразился защитник Никлас Зюле.

В ноябре сборная Германии должна провести два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября немецкая команда дома примет сборную Лихтенштейна, а 14 ноября в гостях встретится с футболистами из Армении.

Ранее подопечные Ханса-Дитера Флика гарантировали себе путевку на мировое первенство, набрав 21 очко в восьми матчах. Второе место занимает команда Румынии (13 очков), третье — Северной Македонии (12), четвертое — Армении (12), пятое — Исландии (8), шестое — Лихтенштейна (1).

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