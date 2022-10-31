Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Рома
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Эльче
Хетафе
Футбол. Зарубежный
30.10
Торино
Милан
21
Футбол. Зарубежный
30.10
Лион
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
30.10
Реал Сосьедад
Бетис
02
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» отыгрался на «Ростове» за провал со «Спартаком»
15«Зенит» забил семь голов «Сочи»
17:45 (мск), источник: ТАСС

Украинская ассоциация потребовала исключить Российский футбольный союз из ФИФА и УЕФА

ТАСС, 31 октября. Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием исключить Российский футбольный союз (РФС) из состава членов организаций. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба УАФ.

Россия
Украина
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Обращение будет направлено в связи с решением разрешить командам из новых регионов России и Крыма участвовать в соревнованиях, проводимых Футбольной национальной лигой (ФНЛ). Также исполком УАФ обратился в ФИФА с предложением рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из числа участников чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре в связи с «систематическими проявлениями нарушений прав человека» и «вероятную причастность» к специальной военной операции на Украине.

24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что удалось договориться с РФС об интеграции Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в регулярные чемпионаты по футболу. В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях ФНЛ с сезона-2023/24, а детско-юношеские команды — во всероссийских соревнованиях с 2023 года. Также прорабатывается вопрос о вхождении в состав РФС футбольных федераций Севастополя и Крыма.

В 2015 году ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие крымских клубов в российских соревнованиях. Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.

28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола ФИФА из-за ситуации на Украине отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций до дополнительного уведомления.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Натан Чен заявил, что его раздражает неопределенность по делу Валиевой
Уехавшая из России пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова не намерена отказываться от гражданства
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь