Карпин: «Пиво — окей, 5 литров и в муку — не окей. Рюмка водки — окей. Везде нужно знать меру»

— Чего вы точно не позволите делать вашим футболистам?
— Давайте так: пиво — окей, но смотря сколько. Например, пять литров и в муку — не окей. Или водка в большом количестве — не окей. Рюмка водки — окей. Бокал вина — окей, а пять бутылок — не окей. Везде нужно знать меру, — сказал Карпин в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем на пресс-подходе в Новогорске.
Сборная России накануне сыграла вничью с Перу в товарищеском матче (1:1). На 15 ноября запланирована встреча с командой Чили.
Футбол, Товарищеские матчи,
12.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 45536 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Мануэль Баррето
Голы
Россия
Александр Головин
(Алексей Миранчук)
18′
Перу
Алекс Валера
82′
Составы команд
Россия
39
Матвей Сафонов
7
Алексей Батраков
52′
15
Данил Пруцев
59
Алексей Миранчук
22
Виктор Мелехин
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
46′
22
Мингиян Бевеев
67′
23
Юрий Горшков
65′
4
Данил Круговой
90+6′
8
Наиль Умяров
26′
65′
53
Александр Черников
13
Иван Сергеев
65′
10
Константин Тюкавин
17
Александр Головин
77′
20
Лечи Садулаев
Перу
1
Педро Гальесе
5
Мигель Араухо
10
Хайро Конча
18
Матиас Ласо
86′
15
Ренцо Гарсес
23
Сезар Инга
60′
7
Йорди Рейна
4
Маркос Лопес
75′
25
Кристиан Карбахаль
16
Макслорен Кастро
60′
20
Алекс Валера
9
Адриан Угарриса
60′
22
Кевин Кеведо
3
Эрик Норьега
57′
74′
30
Хесус Претель
17
Херальд Тавара
46′
24
Кенхи Кабрера
Статистика
Россия
Перу
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
4
2
Угловые
5
3
Фолы
19
8
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Камаль Умудлу
(Азербайджан)
Боковой судья
Намик Гусейнов
(Азербайджан)
Боковой судья
Вусал Мамедов
(Азербайджан)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
