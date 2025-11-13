Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.35
X
4.35
П2
1.58
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.03
X
32.00
П2
62.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.01
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Молдавия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
25.00
X
10.00
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Андорра
:
Албания
Все коэффициенты
П1
17.00
X
6.04
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Англия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.06
П2
11.00

Карпин: «Пиво — окей, 5 литров и в муку — не окей. Рюмка водки — окей. Везде нужно знать меру»

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос, что позволено пить футболистам.

Источник: РИА "Новости"

— Чего вы точно не позволите делать вашим футболистам?

— Давайте так: пиво — окей, но смотря сколько. Например, пять литров и в муку — не окей. Или водка в большом количестве — не окей. Рюмка водки — окей. Бокал вина — окей, а пять бутылок — не окей. Везде нужно знать меру, — сказал Карпин в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем на пресс-подходе в Новогорске.

Сборная России накануне сыграла вничью с Перу в товарищеском матче (1:1). На 15 ноября запланирована встреча с командой Чили.

Россия
1:1
Первый тайм: 1:0
Перу
Футбол, Товарищеские матчи,
12.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 45536 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Мануэль Баррето
Голы
Россия
Александр Головин
(Алексей Миранчук)
18′
Перу
Алекс Валера
82′
Составы команд
Россия
39
Матвей Сафонов
7
Алексей Батраков
52′
15
Данил Пруцев
59
Алексей Миранчук
22
Виктор Мелехин
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
46′
22
Мингиян Бевеев
67′
23
Юрий Горшков
65′
4
Данил Круговой
90+6′
8
Наиль Умяров
26′
65′
53
Александр Черников
13
Иван Сергеев
65′
10
Константин Тюкавин
17
Александр Головин
77′
20
Лечи Садулаев
Перу
1
Педро Гальесе
5
Мигель Араухо
10
Хайро Конча
18
Матиас Ласо
86′
15
Ренцо Гарсес
23
Сезар Инга
60′
7
Йорди Рейна
4
Маркос Лопес
75′
25
Кристиан Карбахаль
16
Макслорен Кастро
60′
20
Алекс Валера
9
Адриан Угарриса
60′
22
Кевин Кеведо
3
Эрик Норьега
57′
74′
30
Хесус Претель
17
Херальд Тавара
46′
24
Кенхи Кабрера
Статистика
Россия
Перу
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
4
2
Угловые
5
3
Фолы
19
8
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Камаль Умудлу
(Азербайджан)
Боковой судья
Намик Гусейнов
(Азербайджан)
Боковой судья
Вусал Мамедов
(Азербайджан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше