Карпин: «Пиво — окей, 5 литров и в муку — не окей. Рюмка водки — окей. Везде нужно знать меру»

— Давайте так: пиво — окей, но смотря сколько. Например, пять литров и в муку — не окей. Или водка в большом количестве — не окей. Рюмка водки — окей. Бокал вина — окей, а пять бутылок — не окей. Везде нужно знать меру, — сказал Карпин в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем на пресс-подходе в Новогорске.