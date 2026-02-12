Конгресс УЕФА почтил память Симоняна

Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Он был победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака» (160 голов). Симонян выступал за «красно-белых» с 1949 по 1959 год.