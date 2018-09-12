Лучо света в темном царстве: что Луис Энрике сделал со сборной Испании
Она положила Хорватию на лопатки (6:0).
Она положила Хорватию на лопатки (6:0).
Крупнейшее поражение в истории сборной Хорватии (0:6), которую накануне размазали по газону стадиона в Эльче испанцы, вызвало в сети довольно бурную реакцию, в которой можно было выделить два основных мотива:
— «Вы только посмотрите, разве это финалист ЧМ-2018?».
— «Как могла эта великолепная Испания проиграть России?».
Видимо, такая уж судьба у чемпионата мира — быть мерилом всего и вся еще долгое время после своего завершения. Этот подход удобен в быту и свеж в памяти, но он мешает объективному взгляду на вещи, придает им дополнительные оттенки и смыслы, которых там давно уже нет. Российский турнир точно является причиной произошедшего, но никак не поводом для сравнения. Давайте по порядку.
Между теми «шашечными», что выходили два месяца назад на поле «Лужников», и теми, что с потухшими глазами бродили вчера по испанской земле — пропасть. В эмоциях, силах, настрое, мотивации. Да, против «Красной фурии» с первых минут игру начали шесть из одиннадцати хорватских финалистов: Вида, Врсалько, Брозович, Ракитич, Модрич и Перишич. Но остальных Златко Далич набрал будто по принципу: из Бельгии? Подходишь! На острие атаки вместо Манджукича — Сантини из «Андерлехта», в центре обороны вместо Ловрена — Митрович из «Брюгге», на воротах не Субашич, а Калинич из «Гента». Вроде шашки те же, но без нескольких дамок — и игра уже не та.
И не забывайте, что хорваты за три матча в
Это же открыто подтвердил и главный тренер балканской команды. После игры Далич признался, что сил у его игроков хватило только на первые 20 минут, а капитуляция случилась уже после второго пропущенного мяча.
Зато у испанцев времени на отдых было предостаточно. Но опять же — команда Фернандо Йерро, которая в тех же «Лужниках» 1 июля уступила России дорогу в четвертьфинал ЧМ-2018, и «Красная фурия» Луиса Энрике, которая вчера деклассировала хорватов, забив по три мяча в каждом из таймов, отличаются друг от друга как небо и земля. Те же шесть человек, начинавшие в старте оба матча: де Хеа, Начо, Рамос, Бускетс, Иско и Асенсио, но совсем другие задор, скорость и реализация. Впереди не тяжелый Коста, а легкий Родриго, в центре вместо талантливого, но прямолинейного Коке — фантазер Сауль, для которого Эльче — особенное место, родной город, где он вырос и начал играть в футбол. Неудивительно, что первый гол в матче на его счету.
Ну и конечно же невероятная игра Асенсио. Здесь вновь уместна шутка про школу Валерия Карпина, который раскрыл талант воспитанника «Мальорки» во время работы в балеарском клубе, но если говорить серьезно, то 22-летний футболист прямо сейчас — один из важнейших игроков «Реала» и испанской сборной. В первых трех турах ла лиги у него четыре голевые передачи (в прошлом году такую статистику он набрал лишь к декабрю), во вчерашнем матче — три результативных паса и гол. По справедливости, даже два, но третий мяч, влетевший в ворота хорватов, срикошетил от перекладины в спину голкипера после сумасшедшего выстрела Асенсио с левой.
«Красная фурия» с помощью нового главного тренера усвоила российский урок. И речь не только (и не столько) о поражении от России, хотя оно, конечно, стало шоком для всей Испании, сколько обо всем опыте от российского чемпионата мира. То темное царство, в котором оказались испанцы за день до старта турнира — с увольнением Хулена Лопетеги, спешным назначением Йерро, расколом внутри команды и итоговым вылетом в 1/8 финала, — осветил своими идеями, планами и кадровыми перестановками Лучо.
В результате крепкая Англия не без труда, но была обыграна на «Уэмбли» (впервые за 37 лет), а выгоревшая эмоционально и физически команда Далича — разбита в пух и прах. Пока рано говорить, вернулась ли та Испания, которая десять лет назад начала творить лучшую часть своей футбольной истории. Точно так же нельзя утверждать, что безвозвратно канула в Лету блестящая Хорватия, два месяца назад сотворившая чудо на ЧМ-2018.
Ясно лишь одно — Лучо оказался именно тем, кто был нужен испанцам в это мрачное время. Тут двух мнений быть не может.
|Энрике Луис
|Златко Далич
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|0
|11
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)