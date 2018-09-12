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19:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лучо света в темном царстве: что Луис Энрике сделал со сборной Испании

Она положила Хорватию на лопатки (6:0).

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Источник: Reuters

ЧМ — мерило

Крупнейшее поражение в истории сборной Хорватии (0:6), которую накануне размазали по газону стадиона в Эльче испанцы, вызвало в сети довольно бурную реакцию, в которой можно было выделить два основных мотива:

— «Вы только посмотрите, разве это финалист ЧМ-2018?».

— «Как могла эта великолепная Испания проиграть России?».

Видимо, такая уж судьба у чемпионата мира — быть мерилом всего и вся еще долгое время после своего завершения. Этот подход удобен в быту и свеж в памяти, но он мешает объективному взгляду на вещи, придает им дополнительные оттенки и смыслы, которых там давно уже нет. Российский турнир точно является причиной произошедшего, но никак не поводом для сравнения. Давайте по порядку.

Команда Златко Далича (слева) не успела восстановить силы — физические и моральные — после чемпионата мира-2018 | Источник: AFP 2018

Шашки без дамок

Между теми «шашечными», что выходили два месяца назад на поле «Лужников», и теми, что с потухшими глазами бродили вчера по испанской земле — пропасть. В эмоциях, силах, настрое, мотивации. Да, против «Красной фурии» с первых минут игру начали шесть из одиннадцати хорватских финалистов: Вида, Врсалько, Брозович, Ракитич, Модрич и Перишич. Но остальных Златко Далич набрал будто по принципу: из Бельгии? Подходишь! На острие атаки вместо Манджукича — Сантини из «Андерлехта», в центре обороны вместо Ловрена — Митрович из «Брюгге», на воротах не Субашич, а Калинич из «Гента». Вроде шашки те же, но без нескольких дамок — и игра уже не та.

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Скомканный отдых

И не забывайте, что хорваты за три матча в плей-офф чемпионата мира с дополнительным временем и двумя сериями пенальти наиграли себе лишние 90 минут — эта внеплановая нагрузка ощущалась уже в финале. Полноценного отдыха у игроков перед началом клубного сезона не получилось, поэтому и лидеры сборной пока буксуют. У Модрича в четырех матчах за «Реал» одна голевая передача и два предупреждения (половина от его среднесезонной нормы) — значит, не успевает, ногам не хватает скорости и свежести. У Ракитича в «Барсе» гол и передача (четыре игры), но все благодаря бесшабашной перестрелке с «Уэской» (8:2), в остальных встречах он в тени.

Это же открыто подтвердил и главный тренер балканской команды. После игры Далич признался, что сил у его игроков хватило только на первые 20 минут, а капитуляция случилась уже после второго пропущенного мяча.

Сборная Испании сделала выводы из неудачи на ЧМ-2018 | Источник: AFP 2018

Небо и земля Испании

Зато у испанцев времени на отдых было предостаточно. Но опять же — команда Фернандо Йерро, которая в тех же «Лужниках» 1 июля уступила России дорогу в четвертьфинал ЧМ-2018, и «Красная фурия» Луиса Энрике, которая вчера деклассировала хорватов, забив по три мяча в каждом из таймов, отличаются друг от друга как небо и земля. Те же шесть человек, начинавшие в старте оба матча: де Хеа, Начо, Рамос, Бускетс, Иско и Асенсио, но совсем другие задор, скорость и реализация. Впереди не тяжелый Коста, а легкий Родриго, в центре вместо талантливого, но прямолинейного Коке — фантазер Сауль, для которого Эльче — особенное место, родной город, где он вырос и начал играть в футбол. Неудивительно, что первый гол в матче на его счету.

Марко Асенсио (№ 20) празднует гол с Дани Себальосом | Источник: AFP 2018

Герой Асенсио

Ну и конечно же невероятная игра Асенсио. Здесь вновь уместна шутка про школу Валерия Карпина, который раскрыл талант воспитанника «Мальорки» во время работы в балеарском клубе, но если говорить серьезно, то 22-летний футболист прямо сейчас — один из важнейших игроков «Реала» и испанской сборной. В первых трех турах ла лиги у него четыре голевые передачи (в прошлом году такую статистику он набрал лишь к декабрю), во вчерашнем матче — три результативных паса и гол. По справедливости, даже два, но третий мяч, влетевший в ворота хорватов, срикошетил от перекладины в спину голкипера после сумасшедшего выстрела Асенсио с левой.

Луис Энрике | Источник: Reuters

Возрождение «Красной фурии»

«Красная фурия» с помощью нового главного тренера усвоила российский урок. И речь не только (и не столько) о поражении от России, хотя оно, конечно, стало шоком для всей Испании, сколько обо всем опыте от российского чемпионата мира. То темное царство, в котором оказались испанцы за день до старта турнира — с увольнением Хулена Лопетеги, спешным назначением Йерро, расколом внутри команды и итоговым вылетом в 1/8 финала, — осветил своими идеями, планами и кадровыми перестановками Лучо.

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Экс-главный тренер «Барселоны» сразу же омолодил состав — часть ветеранов команды ушла сама (Иньеста, Пике, Сильва), часть новый рулевой оставил без внимания (Альба, Монреаль), и вот уже средний возраст сборной снизился на два года. Дал понюхать пороху новым лицам — во вчерашней игре за Испанию дебютировали сразу два футболиста: левый защитник Гайя («Валенсия», 23 года) и полузащитник Себальос («Реал», 22 года). Вернул в раздевалку хорошее настроение и улыбки, занявшись тим-билдингом — незадолго до старта в Лиге наций испанцы провели день, участвуя в квесте, где нужно было ограбить банк и сбежать из тюрьмы.

В результате крепкая Англия не без труда, но была обыграна на «Уэмбли» (впервые за 37 лет), а выгоревшая эмоционально и физически команда Далича — разбита в пух и прах. Пока рано говорить, вернулась ли та Испания, которая десять лет назад начала творить лучшую часть своей футбольной истории. Точно так же нельзя утверждать, что безвозвратно канула в Лету блестящая Хорватия, два месяца назад сотворившая чудо на ЧМ-2018.

Ясно лишь одно — Лучо оказался именно тем, кто был нужен испанцам в это мрачное время. Тут двух мнений быть не может.

Испания 6:0
Первый тайм: 3:0
Хорватия
11.09.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 4 Martinez Valero
Главные тренеры
Энрике Луис Златко Далич
Голы
24′ Ньигес Сауль  
33′ Марко Асенсио  
35′ Ловре Калинич  
49′ Морено Родриго  
57′ Серхио Рамос  
70′ Франсиско Роман Иско  
Составы
Давид де Хеа 1
Хосе Гайя 18
Фернандес Иглесиас Начо 4
Серхио Рамос (к) 15
Дани Себальос 21
Морено Родриго 9
Марко Асенсио 20
Франсиско Роман Иско 22
75′ Даниэль Карвахаль 2
Сесар Аспиликуэта 14
65′ Ньигес Сауль 8
Тиагу Алькантара 10
59′ Серхио Бускетс 5
Родриго Эрнандес 16
12 Ловре Калинич
22 Йосип Пиварич
5 Матей Митрович
21 Домагой Вида
8 Матео Ковачич
4 Иван Перишич
10 Лука Модрич (к)
7 Иван Ракитич
2 Шиме Врсалько 20′
18 Марко Рог
17 Иван Сантини 71′ 12′
13 Марко Ливая
11 Марсело Брозович 62′ 39′
20 Марко Пьяца
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 0
11 Фолы 7
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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