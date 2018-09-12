Лучо света в темном царстве: что Луис Энрике сделал со сборной Испании

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ЧМ — мерило

Крупнейшее поражение в истории сборной Хорватии (0:6), которую накануне размазали по газону стадиона в Эльче испанцы, вызвало в сети довольно бурную реакцию, в которой можно было выделить два основных мотива:

— «Вы только посмотрите, разве это финалист ЧМ-2018?».

— «Как могла эта великолепная Испания проиграть России?».

Видимо, такая уж судьба у чемпионата мира — быть мерилом всего и вся еще долгое время после своего завершения. Этот подход удобен в быту и свеж в памяти, но он мешает объективному взгляду на вещи, придает им дополнительные оттенки и смыслы, которых там давно уже нет. Российский турнир точно является причиной произошедшего, но никак не поводом для сравнения. Давайте по порядку.

Команда Златко Далича (слева) не успела восстановить силы — физические и моральные — после чемпионата мира-2018 | Источник: AFP 2018

Шашки без дамок

Между теми «шашечными», что выходили два месяца назад на поле «Лужников», и теми, что с потухшими глазами бродили вчера по испанской земле — пропасть. В эмоциях, силах, настрое, мотивации. Да, против «Красной фурии» с первых минут игру начали шесть из одиннадцати хорватских финалистов: Вида, Врсалько, Брозович, Ракитич, Модрич и Перишич. Но остальных Златко Далич набрал будто по принципу: из Бельгии? Подходишь! На острие атаки вместо Манджукича — Сантини из «Андерлехта», в центре обороны вместо Ловрена — Митрович из «Брюгге», на воротах не Субашич, а Калинич из «Гента». Вроде шашки те же, но без нескольких дамок — и игра уже не та.

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Скомканный отдых

И не забывайте, что хорваты за три матча в плей-офф чемпионата мира с дополнительным временем и двумя сериями пенальти наиграли себе лишние 90 минут — эта внеплановая нагрузка ощущалась уже в финале. Полноценного отдыха у игроков перед началом клубного сезона не получилось, поэтому и лидеры сборной пока буксуют. У Модрича в четырех матчах за «Реал» одна голевая передача и два предупреждения (половина от его среднесезонной нормы) — значит, не успевает, ногам не хватает скорости и свежести. У Ракитича в «Барсе» гол и передача (четыре игры), но все благодаря бесшабашной перестрелке с «Уэской» (8:2), в остальных встречах он в тени.

Это же открыто подтвердил и главный тренер балканской команды. После игры Далич признался, что сил у его игроков хватило только на первые 20 минут, а капитуляция случилась уже после второго пропущенного мяча.

Сборная Испании сделала выводы из неудачи на ЧМ-2018 | Источник: AFP 2018

Небо и земля Испании

Зато у испанцев времени на отдых было предостаточно. Но опять же — команда Фернандо Йерро, которая в тех же «Лужниках» 1 июля уступила России дорогу в четвертьфинал ЧМ-2018, и «Красная фурия» Луиса Энрике, которая вчера деклассировала хорватов, забив по три мяча в каждом из таймов, отличаются друг от друга как небо и земля. Те же шесть человек, начинавшие в старте оба матча: де Хеа, Начо, Рамос, Бускетс, Иско и Асенсио, но совсем другие задор, скорость и реализация. Впереди не тяжелый Коста, а легкий Родриго, в центре вместо талантливого, но прямолинейного Коке — фантазер Сауль, для которого Эльче — особенное место, родной город, где он вырос и начал играть в футбол. Неудивительно, что первый гол в матче на его счету.

Марко Асенсио (№ 20) празднует гол с Дани Себальосом | Источник: AFP 2018

Герой Асенсио

Ну и конечно же невероятная игра Асенсио. Здесь вновь уместна шутка про школу Валерия Карпина, который раскрыл талант воспитанника «Мальорки» во время работы в балеарском клубе, но если говорить серьезно, то 22-летний футболист прямо сейчас — один из важнейших игроков «Реала» и испанской сборной. В первых трех турах ла лиги у него четыре голевые передачи (в прошлом году такую статистику он набрал лишь к декабрю), во вчерашнем матче — три результативных паса и гол. По справедливости, даже два, но третий мяч, влетевший в ворота хорватов, срикошетил от перекладины в спину голкипера после сумасшедшего выстрела Асенсио с левой.

Луис Энрике | Источник: Reuters

Возрождение «Красной фурии»

«Красная фурия» с помощью нового главного тренера усвоила российский урок. И речь не только (и не столько) о поражении от России, хотя оно, конечно, стало шоком для всей Испании, сколько обо всем опыте от российского чемпионата мира. То темное царство, в котором оказались испанцы за день до старта турнира — с увольнением Хулена Лопетеги, спешным назначением Йерро, расколом внутри команды и итоговым вылетом в 1/8 финала, — осветил своими идеями, планами и кадровыми перестановками Лучо.

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Экс-главный тренер «Барселоны» сразу же омолодил состав — часть ветеранов команды ушла сама (Иньеста, Пике, Сильва), часть новый рулевой оставил без внимания (Альба, Монреаль), и вот уже средний возраст сборной снизился на два года. Дал понюхать пороху новым лицам — во вчерашней игре за Испанию дебютировали сразу два футболиста: левый защитник Гайя («Валенсия», 23 года) и полузащитник Себальос («Реал», 22 года). Вернул в раздевалку хорошее настроение и улыбки, занявшись тим-билдингом — незадолго до старта в Лиге наций испанцы провели день, участвуя в квесте, где нужно было ограбить банк и сбежать из тюрьмы.

В результате крепкая Англия не без труда, но была обыграна на «Уэмбли» (впервые за 37 лет), а выгоревшая эмоционально и физически команда Далича — разбита в пух и прах. Пока рано говорить, вернулась ли та Испания, которая десять лет назад начала творить лучшую часть своей футбольной истории. Точно так же нельзя утверждать, что безвозвратно канула в Лету блестящая Хорватия, два месяца назад сотворившая чудо на ЧМ-2018.