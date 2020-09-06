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21:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дали адреналина. Россия чуть не упустила победу над Венгрией

Команда Станислава Черчесова выиграла в Будапеште (3:2) и возглавила группу в Лиге наций.

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Стадион имени Ференца Пушкаша в Будапеште впечатляет. Арену ввели в строй прошлой осенью, на ней должны были пройти матчи ЧЕ-2020 — в той группе, где собрались Франция, Германия и Португалия, а еще один участник пока неизвестен. Но пустые трибуны, да еще рассчитанные на 67 тысяч зрителей, угнетают. С одной стороны, к этому за последние пару месяцев все более или менее привыкли. С другой — организаторы по большей части стараются этот момент как-то скрасить. В испанской примере применяли компьютерную графику, в английской премьер-лиге трибуны, во всяком случае, ту их часть, что попадает в кадр, затягивали баннерами, так же происходило во время «Финала восьми» Лиги чемпионов в Лиссабоне. В Будапеште же не было ничего. И в этом смысле решение РФС играть на компактной «ВТБ Арене» кажется разумным.

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Впрочем, специфический антураж с лихвой скрашивал футбол сборной России. Венгрии, как и тремя днями Сербии, команда Черчесова забила три гола. Да, уровень соперника все же ниже — исполнителей уровня Миленковича-Савича или Костича у венгров сейчас нет. Гулачи и Орбан из «Лейпцига» — все же не то, звездами первой величины их назвать нельзя. Но дополнительные три дня тренировок не могли не сказаться на наших, не собиравшихся до этого девять месяцев, в лучшую сторону.

Даже находящийся без клуба Кузяев, появившийся в стартовом составе, оказался в полном порядке. Голевой пас на Миранчука, предголевой на Дзюбу в эпизоде с третьим мячом — более чем достойная статистика. Да и особых вопросов по движению к нему не возникло. Это, кажется, чисто российская фишка. Помню, 20 лет назад Владимир Бесчастных в такой же ситуации блистал в национальной команде, забивая победные голы в отборочном турнире ЧМ-2002.

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Кузяев оказался одним из трех новых футболистов, которые вышли в основе по сравнению со встречей с Сербией. Двое других — Кудряшов, заменивший на левом фланге обороны Караваева, и Антон Миранчук, появившийся вместо Бакаева. Спартаковец, хотя и заработал пенальти в Петровском парке, явно нервничал, суетился и много ошибался. Миранчук же своим шансом в целом воспользовался. Один момент в начале матча запорол, второй — реализовал, принял участие и в атаке, приведшей к третьему голу. Хотя, кажется, что основными тут будут его брат Алексей и Головин — когда восстановятся от травм.

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При этом тех, кто в начале второго тайма при счете 3:0 в пользу россиян заскучал или расслабился, команда заставила взбодриться, устроив нервную концовку. Черчесов делал замены, убирая атакующих игроков и выпуская разрушителей — Газинский вместо Миранчука, Караваев вместо Ионова — но помогало это не сильно. Хорошо, что в соперниках была Венгрия. Более классная команда, не исключено, сравняла бы счет.

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Похоже, сборной нужен классный центральный защитник в пару к Джикии. Потому что Семенов, конечно, лучше растренированного Нойштедтера, лучше молодого Сорокина, его еще со времен «Амкара» любит Черчесов, но во втором тайме в Будапеште футболист «Ахмата» смотрелся плохо. Два гола венгры забили из-под него, и, почувствовав слабое место, целенаправленно давили именно на зону Семенова.

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С сербами, кстати, тоже концовка вышла нервной и соперник создал пару моментов. С этим тоже нужно что-то делать.

Но это уже задача на будущее. Две победы, лидерство в группе Лиги наций, важные очки для рейтинга ФИФА — там России нужно стараться подняться как можно выше, чтобы не получить двух топ-соперников в отборе к ЧМ-2022 — сентябрь для сборной получился удачным.

Венгрия
2:3
Первый тайм: 0:2
Россия
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