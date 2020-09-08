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21:45 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты Грузии и Северной Македонии сыграли вничью в матче Лиги наций

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Грузии, с которыми белорусы встретятся в плей-офф чемпионата Европы, сыграли вничью (1:1) с Северной Македонией в домашнем матче Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Играя в Тбилиси, хозяева вышли вперед на 13-й минуте встречи после пенальти, реализованного Торнике Окриашвили. Через 20 минут Стефан Ристовски сравнял результат, а в оставшееся время никому из соперников больше отличиться не удалось.

В стартовом туре 2-й группы лиги С грузины одолели в Таллинне эстонцев — 1:0, а северомакедонцы победили в Скопье гостей из Армении с результатом 2:1. Также сегодня в Ереване армянская сборная обыграла футболистов Эстонии со счетом 2:0.

Положение команд после двух игровых дней: Грузия — 4 очка, Северная Македония — 4, Армения — 3, Эстония — 0.

Полуфинальный поединок плей-офф континентального первенства между футболистами Беларуси и Грузии пройдет 8 октября в Тбилиси. В борьбе за путевку в финальную стадию ЧЕ победитель этого матча 12 ноября примет на своем поле лучшую команду пары Северная Македония — Косово.

Грузия
1:1
Первый тайм: 1:1
Македония
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