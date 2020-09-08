Футболисты Грузии и Северной Македонии сыграли вничью в матче Лиги наций

Играя в Тбилиси, хозяева вышли вперед на 13-й минуте встречи после пенальти, реализованного Торнике Окриашвили. Через 20 минут Стефан Ристовски сравнял результат, а в оставшееся время никому из соперников больше отличиться не удалось.

В стартовом туре 2-й группы лиги С грузины одолели в Таллинне эстонцев — 1:0, а северомакедонцы победили в Скопье гостей из Армении с результатом 2:1. Также сегодня в Ереване армянская сборная обыграла футболистов Эстонии со счетом 2:0.

Положение команд после двух игровых дней: Грузия — 4 очка, Северная Македония — 4, Армения — 3, Эстония — 0.