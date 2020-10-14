Россия — Венгрия: составы команд на матч Лиги наций
Стали известны составы сборных России и Венгрии на матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Стали известны составы сборных России и Венгрии на матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Встреча пройдёт в Москве на стадионе: «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина».
Россия: Шунин, Смольников, Семёнов, Кудряшов, Жирков, Оздоев, Зобнин, Ионов, Миранчук, Кузяев, Дзюба.
Запасные: Сафонов, Джанаев, Кутепов, Караваев, Жиров, Черышев, Мостовой, Газинский, Фомин, Бакаев, Соболев, Комличенко.
Венгрия: Дибуш, Аттила Салаи, Орбан, Него, Ботка, Кальмар, Газдаг, Шигер, Николич, Адам Салаи, Холендер.
Запасные: Хегедюш, Беше, Фиола, Кечкеш, Ланг, Чери, Надь, Шефер, Варга, Кёньвеш, Сёке.
Обслужит матч английская бригада арбитров под руководством Майкла Оливера, ассистировать будут судьи на линиях Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.