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00:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России проиграла команде Сербии со счетом 0:5 в Лиге наций

ЕВРО-2020. Сборная России по футболу проиграла команде Сербии в матче Лиги наций УЕФА и осталась в Лиге B на следующей розыгрыш турнира.

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Встреча третьей группы Лиги B, прошедшая в среду в Белграде, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Голы у победителей забили Неманья Радоньич (10-я минута), Лука Йович (25, 45+1), Душан Влахович (41) и Филип Младенович (64).

Этот матч стал 100-м за сборную России для Юрия Жиркова.

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