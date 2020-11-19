Сборная России проиграла команде Сербии со счетом 0:5 в Лиге наций

Встреча третьей группы Лиги B, прошедшая в среду в Белграде, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Голы у победителей забили Неманья Радоньич (10-я минута), Лука Йович (25, 45+1), Душан Влахович (41) и Филип Младенович (64).