«Торпедо» вышло в 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу, обыграв «Крылья Советов»

Забитыми мячами отметились Максим Шоркин (36-я минута) и Иван Сергеев (45+2). Для «Торпедо» эта победа стала 11-й подряд во всех турнирах, в последний раз команда проигрывала 28 июля «Нижнему Новгороду» в матче Олимп — Футбольной национальной лиги. «Торпедо» лидирует в турнирной таблице первенства, набрав 37 очков в 14 играх.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GVp500s3p_k" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В предыдущий раз «Торпедо» выходило в 1/8 финала турнира в сезоне-2014/15. Команда, которая тогда играла в высшем дивизионе первенства страны, на стадии 1/16 финала обыграла воронежский «Факел» (2:1), а в следующем раунде уступила московскому ЦСКА (0:2).

Футбол Кубок России 2019/2020 1/16 финала, 25.09.2019, 19:00 Чертаново 0 Оренбург 2 ДВ

«Крылья Советов» выступают в Российской премьер-лиге, где идут на 14-й строчке в таблице, набрав в 10 матчах восемь очков.

В 1/8 финала «Торпедо» встретится с победителем матча между калининградской «Балтикой» и московским «Локомотивом», который пройдет позднее в среду. Встречи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября.