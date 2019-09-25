«Торпедо» вышло в 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу, обыграв «Крылья Советов»

Забитыми мячами отметились Максим Шоркин (36-я минута) и Иван Сергеев (45+2). Для «Торпедо» эта победа стала 11-й подряд во всех турнирах, в последний раз команда проигрывала 28 июля «Нижнему Новгороду» в матче Олимп — Футбольной национальной лиги. «Торпедо» лидирует в турнирной таблице первенства, набрав 37 очков в 14 играх.
В предыдущий раз «Торпедо» выходило в 1/8 финала турнира в сезоне-2014/15. Команда, которая тогда играла в высшем дивизионе первенства страны, на стадии 1/16 финала обыграла воронежский «Факел» (2:1), а в следующем раунде уступила московскому ЦСКА (0:2).
«Крылья Советов» выступают в Российской премьер-лиге, где идут на 14-й строчке в таблице, набрав в 10 матчах восемь очков.
В 1/8 финала «Торпедо» встретится с победителем матча между калининградской «Балтикой» и московским «Локомотивом», который пройдет позднее в среду. Встречи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября.
В другом матче «Оренбург» в дополнительное время обыграл московское «Чертаново» со счетом 2:0. На следующей стадии команда встретится с подмосковными «Химками», встреча пройдет в Оренбурге.