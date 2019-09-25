Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ
Реймс
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал
Осасуна
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Сампдория
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Болонья
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер
Лацио
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи
Кальяри
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Парма
Сассуоло
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
СПАЛ
Лечче
13
Футбол. Кубок России
доп. время
Балтика
Локомотив
11
Футбол. Зарубежный
21:00
Валенсия
Хетафе
33
Футбол. Зарубежный
20:00
Нант
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Брест
Лион
22
Футбол. Зарубежный
20:00
Сент-Этьен
Метц
01
Футбол. Зарубежный
20:00
Монпелье
Ним
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Лилль
Страсбур
20
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Анже
02
Футбол. Зарубежный
20:00
Амьен
Бордо
13
Футбол. Зарубежный
20:00
Леганес
Атлетик
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Мальорка
Атлетико
02
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Аталанта
02
Футбол. Кубок России
19:30
Торпедо М
Крылья Советов
20
Футбол. Кубок России
19:00
Чертаново
Оренбург
02
Футбол. Кубок России
19:00
Химки
Рубин
30
Футбол. Кубок России
19:00
Нижний Новгород
Краснодар
10
Футбол. Кубок России
19:00
Факел
Арсенал Т
12
Футбол. Кубок России
19:00
Черноморец Н
Урал
02
Футбол. Кубок России
18:30
Шинник
Сочи
П 5:4
00
Футбол. Кубок России
18:30
КАМАЗ
Спартак
12
Футбол. Кубок России
18:30
Мордовия
Ростов
02
Футбол. Кубок России
18:00
Алания
ЦСКА
13
Футбол. Кубок России
18:00
Чайка
Уфа
01
Футбол. Кубок России
15:30
Енисей
Зенит
12
Футбол. Кубок России
15:00
Томь
Тамбов
40
Футбол. Кубок России
12:00
СКА-Хабаровск
Ахмат
П 2:4
22
Футбол. Кубок России
12:00
Луч
Динамо
10
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» увез ничью из Лиона
10Парфенов — Кононов — 4:1
21:54 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» вышло в 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу, обыграв «Крылья Советов»

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московское «Торпедо» одержало победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:0 в домашнем матче 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу.

Наверх

Забитыми мячами отметились Максим Шоркин (36-я минута) и Иван Сергеев (45+2). Для «Торпедо» эта победа стала 11-й подряд во всех турнирах, в последний раз команда проигрывала 28 июля «Нижнему Новгороду» в матче Олимп — Футбольной национальной лиги. «Торпедо» лидирует в турнирной таблице первенства, набрав 37 очков в 14 играх.

Во время загрузки произошла ошибка.

В предыдущий раз «Торпедо» выходило в 1/8 финала турнира в сезоне-2014/15. Команда, которая тогда играла в высшем дивизионе первенства страны, на стадии 1/16 финала обыграла воронежский «Факел» (2:1), а в следующем раунде уступила московскому ЦСКА (0:2).

Футбол

Кубок России 2019/2020
1/16 финала, 25.09.2019, 19:00

Чертаново0Оренбург2ДВ

«Крылья Советов» выступают в Российской премьер-лиге, где идут на 14-й строчке в таблице, набрав в 10 матчах восемь очков.

В 1/8 финала «Торпедо» встретится с победителем матча между калининградской «Балтикой» и московским «Локомотивом», который пройдет позднее в среду. Встречи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября.

В другом матче «Оренбург» в дополнительное время обыграл московское «Чертаново» со счетом 2:0. На следующей стадии команда встретится с подмосковными «Химками», встреча пройдет в Оренбурге.

Торпедо М
2:0
Первый тайм: 2:0
Крылья Советов
Футбол, Кубок России, 1/16 финала25.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Торпедо" им. Э. А. Стрельцова, 3682 зрителя
Главные тренеры
Сергей ИгнашевичМиодраг Божович
Голы
Максим Шоркин36′
Иван Сергеев45+2′
Составы команд
90Алексей Кеняйкин
81Богдан Овсянников
16Максим Шоркин
28′
5Виталий Лысцов
47Сергей Божин
44Никита Чичерин
49Роман Шишкин
90Тарас Бурлак
48′
7Александр Рязанцев
20Срджан Мияйлович
27Олег Калугин
40Артем Тимофеев
45′
28Руслан Магаль
52Данила Смирнов
88′
33Иван Сергеев
38′
99Максим Канунников
20Артур Галоян
63′
10Антон Терехов
68′
17Михаил Багаев
77Дмитрий Кабутов
77Илья Самошников
89′
28Паул Антон
43′62′
6Сергей Шустиков
17Антон Зиньковский
10Игорь Лебеденко
68′
9Деян Радонич
40′46′
44Артем Самсонов
74′
7Александр Соболев
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Кукуляк(Россия, Калуга)
Боковой судьяАлексей Линкин(Россия, Воронеж)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торпедо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Спартак» показал плохую игру, но смог пройти клуб ПФЛ
ЦСКА впервые за четыре года вышел в 1/8 финала Кубка России
Даниил Квят начнет Гран-при России с конца стартовой решетки
Сборная России выиграла первый матч после ухода Трефилова
«Краснодар» проиграл клубу из ФНЛ и вылетел из Кубка России
«Балтика» принимает «Локомотив» в 1/16 Кубка России (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь