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00:28 (мск), источник: ТАСС

Обладатель Кубка России «Локомотив» проиграл «Балтике» в 1/16 финала турнира

ТАСС, 26 сентября. Калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Локомотивом» в серии пенальти в домашнем матче 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу.

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Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. Одиннадцатиметровые удары точнее исполнили хозяева поля — 4:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

В основное время в составе победителей забитым мячом отметился Ян Казаев (75-я минута), у проигравших отличился Эдер (31). В прошлом году команды также встречались на данной стадии турнира, тогда победу в дополнительное время со счетом 3:2 одержал «Локомотив», причем один из мячей забил португальский форвард железнодорожников, который сравнял счет за несколько минут до конца второго тайма ударом через себя.

«Локомотив» является действующим победителем Кубка России, в прошлом сезоне в финальном матче красно-зеленые обыграли екатеринбургский «Урал» (1:0). Второй раз подряд в ранге обладателя трофея «Локомотив» проигрывает в матче 1/16 финала. В сезоне-2017/18 команда после победы в турнире уступила самарским «Крыльям Советов» в дополнительное время (2:3).

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«Локомотив» выиграл Кубок России

«Локомотив» в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает пятое место, набрав 20 очков в 10 матчах, «Балтика» в Олимп — Футбольной национальной лиге после 14 туров занимает девятое место, имея в активе 19 очков.

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По итогам игрового дня стали известны все пары 1/8 финала турнира. «Балтика» на следующей стадии сыграет с московским «Торпедо», «Оренбург» — с подмосковными «Химками», «Нижний Новгород» — с ярославским «Шинником», тульский «Арсенал» — с екатеринбургским «Уралом», московский ЦСКА — с «Уфой», московский «Спартак» — с «Ростовом», санкт-петербургский «Зенит» — с томской «Томью», грозненский «Ахмат» — с владивостокским «Лучом».

Согласно регламенту, клубы премьер-лиги проводят матчи 1/8 финала на своем поле, если они на этой стадии встречаются с командами из более низких дивизионов, а если команды одного дивизиона играют друг против друга, то хозяин поля определяется жребием. Таким образом, «Оренбург», «Зенит» и «Ахмат» свои игры проведут дома.

Балтика
1:1
По пенальти: 4:1Основное время: 1:1 (0:1)
Локомотив
Футбол, Кубок России, 1/16 финала25.09.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Калининград, 17807 зрителей
Главные тренеры
Евгений КалешинЮрий Семин
Голы
Ян Казаев74′
Эдер32′
Составы команд
67Максим Бориско
77Антон Коченков
44Максим Тишкин
3Брайн Идову
3Максим Плопа
31Мачей Рыбус
10Ильнур Альшин
27Мурило
7Никита Глушков
33Соломон Кверквелия
46′
18Младен Кашчелан
18Александр Коломейцев
85′
38Ян Казаев
52′
69Даниил Куликов
64′
11Михаил Маркин
19Эдер
83′
33Аллеф
94Дмитрий Рыбчинский
84′
8Аслан Дудиев
86′
2Дмитрий Живоглядов
9Артем Макарчук
67Роман Тугарев
110′
26Артем Мещанинов
71′89′
38Николай Титков
2Наилсон
22Лука Джорджевич
90′
89Никита Дорофеев
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРустам Равилов(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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