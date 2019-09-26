Обладатель Кубка России «Локомотив» проиграл «Балтике» в 1/16 финала турнира

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. Одиннадцатиметровые удары точнее исполнили хозяева поля — 4:1.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GQaOs-LaYoA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В основное время в составе победителей забитым мячом отметился Ян Казаев (75-я минута), у проигравших отличился Эдер (31). В прошлом году команды также встречались на данной стадии турнира, тогда победу в дополнительное время со счетом 3:2 одержал «Локомотив», причем один из мячей забил португальский форвард железнодорожников, который сравнял счет за несколько минут до конца второго тайма ударом через себя.

«Локомотив» является действующим победителем Кубка России, в прошлом сезоне в финальном матче красно-зеленые обыграли екатеринбургский «Урал» (1:0). Второй раз подряд в ранге обладателя трофея «Локомотив» проигрывает в матче 1/16 финала. В сезоне-2017/18 команда после победы в турнире уступила самарским «Крыльям Советов» в дополнительное время (2:3).

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий «Локомотив» выиграл Кубок России

«Локомотив» в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает пятое место, набрав 20 очков в 10 матчах, «Балтика» в Олимп — Футбольной национальной лиге после 14 туров занимает девятое место, имея в активе 19 очков.

По итогам игрового дня стали известны все пары 1/8 финала турнира. «Балтика» на следующей стадии сыграет с московским «Торпедо», «Оренбург» — с подмосковными «Химками», «Нижний Новгород» — с ярославским «Шинником», тульский «Арсенал» — с екатеринбургским «Уралом», московский ЦСКА — с «Уфой», московский «Спартак» — с «Ростовом», санкт-петербургский «Зенит» — с томской «Томью», грозненский «Ахмат» — с владивостокским «Лучом».