Обладатель Кубка России «Локомотив» проиграл «Балтике» в 1/16 финала турнира
ТАСС, 26 сентября. Калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Локомотивом» в серии пенальти в домашнем матче 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу.
ТАСС, 26 сентября. Калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Локомотивом» в серии пенальти в домашнем матче 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу.
Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. Одиннадцатиметровые удары точнее исполнили хозяева поля — 4:1.
В основное время в составе победителей забитым мячом отметился Ян Казаев (75-я минута), у проигравших отличился Эдер (31). В прошлом году команды также встречались на данной стадии турнира, тогда победу в дополнительное время со счетом 3:2 одержал «Локомотив», причем один из мячей забил португальский форвард железнодорожников, который сравнял счет за несколько минут до конца второго тайма ударом через себя.
«Локомотив» является действующим победителем Кубка России, в прошлом сезоне в финальном матче
«Локомотив» в турнирной таблице Российской
По итогам игрового дня стали известны все пары 1/8 финала турнира. «Балтика» на следующей стадии сыграет с московским «Торпедо», «Оренбург» — с подмосковными «Химками», «Нижний Новгород» — с ярославским «Шинником», тульский «Арсенал» — с екатеринбургским «Уралом», московский ЦСКА — с «Уфой», московский «Спартак» — с «Ростовом»,
Согласно регламенту, клубы
|Евгений Калешин
|Юрий Семин
|Ян Казаев
|74′
|Эдер
|32′
|67
|Максим Бориско
|77
|Антон Коченков
|44
|Максим Тишкин
|3
|Брайн Идову
|3
|Максим Плопа
|31
|Мачей Рыбус
|10
|Ильнур Альшин
|27
|Мурило
|7
|Никита Глушков
|33
|Соломон Кверквелия
46′
|18
|Младен Кашчелан
|18
|Александр Коломейцев
85′
|38
|Ян Казаев
52′
|69
|Даниил Куликов
64′
|11
|Михаил Маркин
|19
|Эдер
83′
|33
|Аллеф
|94
|Дмитрий Рыбчинский
84′
|8
|Аслан Дудиев
86′
|2
|Дмитрий Живоглядов
|9
|Артем Макарчук
|67
|Роман Тугарев
110′
|26
|Артем Мещанинов
71′89′
|38
|Николай Титков
|2
|Наилсон
|22
|Лука Джорджевич
90′
|89
|Никита Дорофеев
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рустам Равилов(Россия, Саранск)